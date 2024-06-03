Как научиться есть медленнее: диетолог дала действенные советы

Как медленно употреблять пищу

Избегайте сильного голода

Трудно есть медленно, когда очень голодны. Чтобы избежать этого ощущения, следует держать рядом полезные перекусы.

Ешьте продукты, которые нужно пережевывать

Сосредоточьтесь на волокнистых продуктах, которые нужно долго пережевывать, например, овощах, фруктах и орехах.

Пейте воду

Питьевая вода может замедлить процесс пищеварения, растворяя в организме ферменты, расщепляющие пищу. Этот эффект особенно заметен, если вы страдаете расстройствами пищеварения, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Контролируйте время

Установите кухонный таймер на 20 минут и постарайтесь не заканчивать ужин до этих пор.

Выключите гаджеты

Старайтесь избегать электронных устройств, таких как телевизор и смартфоны во время еды.

Дайте себе время

Для того чтобы произошли изменения, нужно время.