Как нельзя держать младенца: инструкция с фото и видео

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Анатомия и физиология новорожденных

Позвоночник взрослого человека имеет ряд изгибов, обеспечивающих так называемую рессорную функцию:

два вперед - лордозы (шейный и поясничный)

два назад - кифозы (грудной и крестцовый)

В то же время у новорожденного преобладает хрящевая ткань, а физиологические изгибы позвоночника отсутствуют.

Развитие позвоночника ребенка (иллюстрация: okrosh.wixsite.com)

Первый изгиб - шейный - формируется у младенцев в возрасте около двух месяцев.

В возрасте около четырех месяцев формируется изгиб в районе груди, около шести месяцев - поясничный, а около 8-9 месяцев - в участке копчика (крестцовый изгиб).

"Исходя из этого у ребенка будут формироваться определенные навыки - держание головки, навык становиться на руки и удерживать свой корпус, навыки сидения, стояния и хождения", - уточнила врач-педиатр и неонатолог Марина Шакотько.

На что обращать особое внимание держании ребенка

По словам эксперта, малышу нравится так называемая поза эмбриона, ведь она является для него физиологической, поэтому он будет пытаться оставаться именно в ней.

Кроме того, новорожденные детки не умеют держать голову, потому им нужно в этом помогать.

"И есть еще третье. Чтобы навредить ребенку, когда мы берем его на руки, нужно очень сильно постараться. Потому что у ребенка есть рефлекс самосохранения. И малыш будет пытаться занять ту позу, в которой ему будет не только комфортно, но и безопасно", - подчеркнула неонатолог.

Как правильно брать ребенка

В целом можно выделить два самых простых метода - как брать ребенка на руки. Все остальные, по словам Шакотько, вариации этих двух.

Первый метод

Одну руку нужно подложить ребенку под спинку, а другую - на животик. После этого ребенка необходимо перекатать через бочок так, чтобы он был лицом вниз и находился в своей любимой позе эмбриона.

Как поднимать младенца (скриншот: youtube.com/@medical_ua)

После этого ребенка можно держать в любой удобной для обоих - взрослого и ребенка - позе.

Как можно держать младенца - поза "люльки" (скриншот: youtube.com/@medical_ua)

Второй метод

Второй метод - как лучше поднять ребенка - основан на том нюансе, что ребенок не умеет держать голову.

"И если нам нужно взять малыша, мы берем две своих ручки, подкладываем их под спинку ребенка так, чтобы наши пальчики фиксировали шею малыша. Большие пальцы располагаем под мышками. И так мы берем малыша, пытаясь придать позу эмбриона", - рассказала педиатр.

Еще один способ взять младенца (скриншот: youtube.com/@medical_ua)

Затем с такой позиции малыша можно "переложить" на руках, как удобно.

Еще одна поза для малыша - "столбик" (скриншот: youtube.com/@medical_ua)

Как ни в коем случае нельзя брать ребенка

Шакотько отмечает - существуют способы, которыми брать новорожденного ребенка ни в коем случае нельзя - чтобы не навредить здоровью малыша.

Речь идет, например, о держании младенца за одну ножку.

Так делать нельзя (скриншот: youtube.com/@medical_ua)

Или поднятие ребенка за одну ручку.

Так можно навредить ребенку (скриншот: youtube.com/@medical_ru)

И, конечно же, ни в коем случае нельзя брать и поднимать малыша за "другие части тела".

Так делать категорически нельзя (скриншот: youtube.com/@medical_ua)

Кроме того, предлагаем всем желающим ознакомиться также с вариациями позиций - как поднимать и держать младенца - от функционального терапевта и детского массажиста Татьяны Трубы.