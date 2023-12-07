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Как в магазине купить селедку с икрой: помогут простые "подсказки"

Как купить сельдь с икрой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Неизменным блюдом практически за каждым столом - это сельдь. Обычно его подают нарезанным на кусочки с луком. Если нужна икра, то нужно знать, как купить такую сельдь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Как выглядит сельдь с икрой

Традиционно на Рождество и Новый год все покупают более дорогие продукты, чем в обычные дни.

Существует мнение, что сельдь длиной до 17 см лучшая. Большая рыба скапливает большое количество вредных веществ.

У самцов нос узкий и вытянутый, у самок он круглее и заметно короче. В то время как у мужских особей спина массивная, немного скругленная, а брюшко прямое. Если есть такая возможность - потрогайте, оно мягкое. У женских особей ровная спина, а брюшко плотное и немного провисает - там может быть икра.

Самцы более мясистые, поэтому и спина у них толще. У самок тонкая спина, которую легко распознать, сравнив ее с более объемным животом.

В частности, если вы заметили, что кожа немного отошла от филе, значит рыба жирная. У плохой сельди специфический запах и цвет, который нельзя не заметить, и мутные глаза.

Как в магазине понять, что сельдь пересолена

Следует выбирать большую рыбку - более жирную практически невозможно пересолить.

Также среди предлагаемого ассортимента постарайтесь выбирать рыб-самцов.

Пересоленная селедка на ощупь гораздо плотнее. Часто случается так, что у такой рыбы деформированный хвост, поэтому заметив перечисленные особенности, хорошо подумайте над тем, достойна ли эта рыба быть подана к вашему столу.

У свежей рыбы жабры будут темно-красного цвета, а их консистенция упругой. Запах свежей рыбы не должен быть гнилостным.

Глаза свежевыловленной сельди будут красными и чистыми (не мутными).

Тушка рыбы должна быть упругой, без налета и трещин. Срок хранения соленой сельди не должен превышать месяц.

Добавим, что свежемороженую сельдь можно запечь, отварить на пару, а также засолить самостоятельно, контролируя количество соли.

Раньше мы сообщали, как быстро приготовить салат с селедкой.

Также мы писали, какую рыбу лучше вводить в рацион, чтобы получить максимум пользы.

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