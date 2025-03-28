Как лечили бесплодие в средневековье: ученые нашли старинные манускрипты

В рукописях, которые перевели с латыни, содержится рецепт лекарства от бесплодия. Указывается, что он помогал женщинам забеременеть.

"Возьмите три-четыре яичка ласки и пол горсти молодого мышиного уха (растения) и сожгите все поровну в глиняном горшке. Впоследствии измельчите и соедините с соком вышеупомянутой травы, и таким образом сделайте мягкие таблетки вроде ядра лесного ореха", - указано в рукописи.

Далее полученные таблетки нужно было положить так глубоко в интимные места, чтобы они касались матки. Таблетки нужно было оставлять на три дня, в течение которых женщина должна была полностью воздерживаться от секса.

"Однако после этих трех дней она должна вступить в половой акт с мужчиной и немедленно забеременеть", - указано в рецепте. Средневековые рукописи медицины (фото: Cambridge University Library)

Как сказал куратор выставки рукописей, доктор Джеймс Фримен, рецепты средневековых лекарств могут раскрыть странные и удивительные вещи, которыми врачи и целители того времени пытались вернуть своим пациентам выздоровление.

По его словам, средневековая медицина не была просто суевериями или слепыми пробами и ошибками, она руководствовалась сложными и изящными идеями о теле и влиянии на него всего мира и даже космоса.

Этой медициной пользовались не только врачи с университетским образованием, но и монахи, монахи, хирурги, аптекари, акушерки и обычные люди.

В рукописях есть много рисунков, где изображены специальные вращающиеся астрономические инструменты, хирургические схемы и некоторые из древнейших анатомических изображений в Западной Европе. На некоторых рисунках можно понять, что в средневековье очень тесно переплетались медицина и астрология. Средневековые рукописи медицины (фото: Cambridge University Library)

На одном из рисунков показано, как полипы в носу лечили прижиганием. Одна из самых красивых рукописей принадлежала Елизавете Йоркской, королеве Англии, жене Генриха VII и матери Генриха VIII.

Это руководство по здоровому образу жизни, первоначально составленного двести лет назад для французской дворянки ее личным врачом, а затем он был распространен по Западной Европе.

По словам Фримана, медицинские рецепты, которые находятся в конце книги, используют те самые обычные специи и травы, которые встречаются в более распространенных книгах рецептов. Есть даже рецепт слабительного порошка.

Еще несколько интересных рецептов:

"Если мужчина хочет, чтобы женщина потерпела, нужно взять кошачью мяту и варить ее с вином до тех пор, пока она не уменьшится три раза в объеме, затем давать пить это мужчине натощак в течение трех дней"

"Взять яички кабана, высушить их, смолоть, а затем принимать это, запивая вином, в течение трех дней" Средневековые рукописи медицины (фото: Cambridge University Library)

Всего в проекте уже сейчас есть 180 средневековых рукописей, а также транскрипции 8000 медицинских рецептов, которые они содержат. Работа по оцифровке и каталогизации средневековых пособий по медицине продолжается.

Все пособия были сделаны в период с XI до начала XVI века. Большинство рукописей из Англии, однако проект охватывает рукописи из Италии, Франции и Нидерландов.

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