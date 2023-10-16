Как легко приучить ребенка к овощам: диетолог дала секретные советы

Как отмечает специалист, дети не понимают, зачем им нужно есть овощи. Поэтому убедить детей попробовать новую пищу может стать сложной задачей, особенно если они требовательны. Но есть выход.

Предлагайте овощи с детства

Как только начинаете прикорм, обязательно предложите ребенку разнообразные овощи, чтобы он знакомился с новыми вкусами.

Овощи должны быть в тарелке всегда

В тарелке ребенка овощи должны быть всегда. Размер порции не должен быть большим, но для детей важно постоянно видеть овощи на тарелке. Это будет побуждать однажды захотеть их попробовать.

Дополняйте овощами те блюда, которые ребенок любит

Еще один хороший способ убедить ребенка есть овощи - придумайте блюда, сочетающие то, что ребенок любит и знает и что-то совершенно новое.

"Таким образом ребенок будет боли готов попробовать овощи, а также будет их ассоциировать с теми продуктами, которые ему нравятся", - объясняет Юлия Коваль.

Не заставляйте есть через силу

Диетолог предостерегает родителей от того, чтобы заставлять ребенка есть овощи через силу. И хотя вы имеете хорошие намерения, давление на тему обязательного употребления овощей приведет к тому, что это помешает ребенку полюбить эти продукты.

Показывайте собственный пример

И это самый лучший способ, чтобы поощрить ребенка есть овощи. Готовьте вместе, ешьте вместе одинаковые блюда и ваш ребенок обязательно полюбит овощи.