Как купить "правильный" витамин D? Врач объяснила, какой из них "самый лучший"

Осень и зима - время, когда мы гораздо чаще тянемся к витамину D3. В аптеках большой выбор - настолько широкий, что трудно определиться, что же купить. На что обратить внимание при выборе витамина D3? Какая добавка будет лучшей?

На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

На что обратить внимание при выборе витамина D?

Терапевт Катажина Буколь-Кравчик рассказала, на что именно обратить внимание при выборе этого витамина.

"Пациенты часто спрашивают меня, имеет ли значение жир в капсуле витамина D. На самом деле это не имеет большого значения для усвоения витамина D3, если сам витамин происходит из проверенного источника и количество, указанное на упаковке, соответствует фактическому содержанию", - рассказала терапевт.

Как добавляет эксперт, на рынке есть добавки, которые содержат различные виды жиров как носителей витамина D3. Чаще всего это растительные масла, такие как подсолнечное, сафлоровое или оливковое. Рыбий жир также используется в некоторых добавках. Каждый из этих жиров может поддерживать усвоение витамина D3, поскольку это жирорастворимый витамин, подчеркивает врач.

Какой витамин D лучше всего? Качество важно

Врач отмечает, что ключевым фактором является качество самой добавки витамина D3. Если вы хотите быть уверены, что принимаете высокоэффективный продукт, лучше всего выбрать препарат, который подлежит детальным тестам и контролю.

"К сожалению, диетические добавки не проходят строгой проверки. Поэтому, выбирая БАД, стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов. Прежде всего, давайте убедимся, что продукт содержит витамин D3 (холекальциферол), который является лучшей усваиваемой формой этого витамина. Давайте выбирать добавки от проверенных производителей, которые не могут позволить себе ошибок или искажений в составе", - сказала она.

Когда лучше всего принимать витамин D3 - утром или вечером?

По словам врача, время суток для приема этого витамина - не имеет значения.

"Я часто слышу вопросы о том, когда лучше принимать витамин D3. Я развею эти сомнения - неважно, в какое время мы принимаем витамин D3 в таблетках или капсулах, - отмечает терапевт.

"Эта форма витамина не синтезируется под воздействием УФ-излучения, поскольку это происходит естественным образом в коже. Поэтому его можно принимать в любое время суток. Также не нужно подвергаться дневному свету, что особенно важно в Польше, где у нас очень мало солнца осенью и зимой", - резюмировала она.