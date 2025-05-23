Как купить "идеальную" минералку в супермаркете, если не хотите камней в почках

Уролог Кристина Баррера рассказала, как купить в магазине действительно полезную минеральную воду и не получить камни в почках.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача.

На что обращать внимание при покупке минеральной воды?

По словам специалиста, вопреки тому, что думает большинство людей, вода со слабой минерализацией не является лучшей, поскольку это будет пустая вода без каких-либо дополнительных минералов в рационе.

Помимо общего увлажнения, вода может обеспечить ряд минералов, жизненно важных для нашего рациона и благополучия. Однако она также может содержать такие минералы, как натрий, что может быть проблематичным для тех, кто имеет проблемы со здоровьем, например камни в почках.

Идеальная минеральная вода должна содержать уровень натрия менее 10 мг/л и высокое содержание кальция от 50 до 100 мг/л.

"Немного брендов имеют высокое содержание магния, но я стараюсь покупать те, которые содержат по крайней мере 10 мг/л", - сказала эксперт.

Вода в бутылках и камни в почках

Тем, у кого камни в почках, уролог призвала обратить пристальное внимание на тип воды, которую они пьют. По данным медиков, людям с этим заболеванием обычно рекомендуется выпивать до трех литров воды в день, чтобы предотвратить рецидив.

Камни образуются, когда скопление отходов в почках становится концентрированным и уплотненным. Кальций является одним из основных материалов, который образует камни в почках, когда он сочетается с оксалатом, который содержится во многих продуктах.

Поэтому людям с мочекаменной болезнью надо искать что-то с меньшим содержанием кальция.

"Вы должны придерживаться диеты с потреблением примерно 1 г кальция в день", - посоветовала врач.

"Вы должны искать воду с минимально возможным содержанием натрия. Магний препятствует образованию камней, поэтому содержание магния в воде будет полезным", - резюмировала специалист.