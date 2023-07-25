Как пользоваться кондиционером, если дома есть младенец: объяснение педиатра

Какие особенности организма у младенцев

"Ребенок рождается с не полностью сформированной системой терморегуляции, ее формирование происходит в течение первых 3 месяцев жизни. Младенцы не могут регулировать температуру тела так хорошо как взрослые. Их температура тела частично зависит от температуры внешней среды. Это делает их уязвимыми к перегреву", - говорит врач.

Также она объясняет, что охлажденное и проветриваемое помещение помогает ребенку комфортно спать, снижает риск синдрома внезапной детской смерти, предотвращает появление потницы и пеленочного дерматита.

Какие оптимальные климатические условия для новорожденных:

свежий циркулирующий воздух

влажность воздуха 50-70%

температура воздуха не превышает 25 градусов

Как правильно использовать кондиционер

Педиатр отмечает, что использование кондиционера абсолютно безопасно для малышей с рождения. Однако Сиротина советует также соблюдать следующие правила пользования устройством.

Ежегодно обслуживайте кондиционер. Обратитесь в технический центр для очистки.

Кондиционер достаточно сушит воздух, поэтому используйте увлажнитель воздуха. Для дополнительного увлажнения носовых ходов можно использовать изотонический солевой раствор. Для кожи, подверженной атопией, используйте эмолиенты.

Контролируйте температуру воздуха. Установите термометр в комнате для измерения температуры в помещении.

Держите ребенка как можно дальше от прямого потока холодного воздуха.

Надевайте ребенку только легкий бодик. Теплая одежда, шапочка и перчатки - лишние вещи, если температура в комнате выше 18 градусов.

Как использовать кондиционер в машине