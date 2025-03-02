Как Комаров встретил и влюбился в 18-летнюю Кучеренко: тайный роман, разница в возрасте и страстные "Танцы"

Комаров и Кучеренко - где они встретились и как закрутили роман

Ведущий программы "Мир наизнанку" впервые увидел Александру на конкурсе "Мисс Украина" в 2016 году.



Кучеренко на "Мисс Украина" (скриншот)

18-летняя модель покорила сердце 33-летнего Комарова, хотя отношения начались не сразу. Сначала были свидания и долгие разговоры.



Кучеренко и Комаров (фото: instagram.com/aakucherenko)

"У нас все началось немного мистически. Как будто все шло к тому, чтобы я стал членом жюри на конкурсе "Мисс Украина 2016". Я долго пытался отказаться от участия: не люблю светские мероприятия. У меня очень плотный график, я загружен. Отказался, но организаторы очень просили. В итоге решил пойти навстречу и согласился", - вспоминал Комаров.

Александра Кучеренко (скриншот)

Затем Дмитрий и Александра начали встречаться, а когда их обоих пригласили на шоу "Танцы со звездами", они решили сохранить свой роман в тайне. Комаров и Кучеренко танцевали в паре, но никому не признавались, что между ними уже бурлит любовь. Впрочем, определенные намеки все же можно было заметить, особенно во время их страстных "па".

Комаров и Кучеренко (скриншот)

"Год назад, когда я был в жюри конкурса, я и подумать не мог, что выбираю себе партнершу для танцев", - говорил Дмитрий.

"Я не знаю, кто еще должен танцевать с самым красивым мужчиной страны, как не "Мисс Украина", - говорила Александра.

Кучеренко и Комаров (скриншот)

После этого они все еще держали тему отношений в секрете. Кстати, уже потом Комаров говорил, что для него важно, чтобы рядом с ним была умная женщина. А относительно разницы в возрасте ведущий не высказывался.



Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/komarovmir)

Тайная свадьба Комарова и Кучеренко тайная свадьба

Во время романтического свидания, когда Комаров пригласил Кучеренко взглянуть на Киев с высоты птичьего полета, он ей сделал предложение. Прямо в вертолете ведущий достал кольцо и без слов посмотрел на любимую. Та все поняла и согласилась стать его женой.

Кольца Комарова и Кучеренко (скриншот)

"Просто всегда знал: мое ко мне придет, от судьбы не убежишь. Такую девушку редко встретишь. В наших отношениях нет обид или манипуляций. Саша добрая, честная и какая-то... правильная", - говорил Дмитрий.

Пара расписалась в Киеве, но праздничной церемонии не было. Они просто подписали все бумаги, обменялись кольцами и отправились в путешествие. Главное действо происходило в Иерусалиме, где Комаров и Кучеренко обвенчались.

Свадьба Комарова и Кучеренко (скриншот)

Пара настолько хотела сохранить приватность, что придумала целый план. Даже в самолете в Израиль они сидели не рядом, чтобы никто и ничего не начал подозревать. Уже потом, когда Комаров и Кучеренко насладились временем вдвоем, они вернулись в Украину и впоследствии объявили о радостном событии.

Ведущий "Мира наизнанку" и его жена (скриншот)

Отношения после свадьбы и во время войны

Звездную пару называли одной из самых красивых. Дмитрий и Александра сияли рядом. Время от времени фаны сплетничали о том, что жена ведущего "не спешит" рожать ему детей.

Еще больше эту тему подогрели "пророчества" мольфаров. В своей программе Комаров неоднократно виделся с людьми, которые утверждают, что они умеют видеть будущее. И Дмитрию дважды говорили, что у него будут дети - два сыночка. Впрочем, пока что Комаров не стал отцом.



Комаров и его жена (фото: instagram.com/aakucherenko)

Несколько лет назад Кучеренко говорила, что не боится долгих командировок мужа. Комарова редко можно увидеть дома, ведь он постоянно путешествует и снимает новые выпуски "Мира наизнанку".



Жена Комарова (фото: instagram.com/aakucherenko)

Александра нередко делала ему сюрпризы. Модель прилетала к мужу, когда тот путешествовал по миру. Эти встречи были романтическими и трогательными.



Комаров с возлюбленной (фото: instagram.com/aakucherenko)

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины Комаров и Кучеренко почти исчезли из публичного пространства именно как пара. Они не радовали фанов новыми совместными фото, к тому же последние месяцы жена ведущего почти всегда показывалась не в Украине, а за границей.

Комаров и его жена на архивных кадрах (фото: instagram.com/aakucherenko)

Развод Комарова и Кучеренко

Слухи о том, что в отношениях пары не все так хорошо, начали распространяться еще в начале зимы. Но Комаров и Кучеренко никак не реагировали на все вопросы фанов.

Впрочем, недавно стало известно, что браку наступил конец. Комаров и Кучеренко разводятся, о чем свидетельствуют материалы дела, которые уже появились в сети.



Комаров подал на развод (скриншот)

Пока ведущий и модель не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но, как указано в деле на развод, иск подал именно Комаров.

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