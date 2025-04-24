Как цвет волос влияет на продолжительность жизни: новые данные ученых

Что выяснили ученые о цвете волос и долголетии

Исследователи из Гарвардской медицинской школы провели серию анализов, в которых приняли участие более 20 тысяч человек. Они обнаружили, что определенные гены, которые отвечают за пигментацию волос, также связаны с рисками для здоровья.

Например, у людей с рыжими волосами чаще фиксируют мутации в гене MC1R. Этот ген связан не только с цветом волос, но и с чувствительностью к ультрафиолету, риском меланомы и другими болезнями, которые могут влиять на продолжительность жизни.

А седые волосы - вовсе не показатель старости. Люди с тёмными волосами могут седеть позже, чем светловолосые, но с продолжительностью жизни это не имеет ничего общего.

Блондины и долголетие - действительно ли это так

Некоторые исследования, в частности отчет Института старения при Университете Миннесоты, свидетельствуют, что у людей со светлыми волосами наблюдается более низкий уровень воспалений в старшем возрасте. Но сам по себе цвет волос не является определяющим - все решает генетический контекст.

Цвет волос как маркер, а не причина

Ученые подчеркивают: цвет волос сам по себе не влияет на продолжительность жизни. Это скорее маркер, который указывает на определенные генетические особенности.

Например, седина до 30 лет может быть связана с дефицитом микроэлементов или проблемами со щитовидной железой, что косвенно влияет на здоровье.

Исследования, которые вызвали путаницу

В нескольких исследованиях, которые проводили в США и Европе было замечено, что темноволосые женщины имеют немного более высокую среднюю продолжительность жизни, чем светловолосые. Но при дополнительных проверках, в которых учли другие факторы (питание, социальное положение, стрессы), связь с цветом волос исчезла.

В Японии 90% населения имеет темные волосы и средняя продолжительность жизни - одна из самых высоких в мире. Но на самом деле роль играет не цвет волос, а образ жизни, привычки, генетика и качественная медицина.

Что на самом деле влияет на долголетие

Цвет волос связан с определенными генами, но на продолжительность жизни влияют десятки других генетических и поведенческих факторов:

образ жизни

питание

генетические болезни

доступ к медицине

уровень стресса

экология

Генетики советуют не делать выводов из вашего цвета жизни, а запомнить главные факторы долголетия: физическая активность, полноценное питание, стабильный сон и уровень стресса.