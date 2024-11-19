Как питаться украинцам в Рождественский пост: советы нутрициолога

Что есть, чтобы не потерять баланс?

Разнообразие – ключ к успеху

Пост – это не только об удержании от еды, но и о возможности разнообразить свой рацион. Включите в меню:

Бобовые: горох, нут, чечевица.

Орехи и семечки: источники белка, нужных жиров и минералов.

Крупы: гречка, киноа, рис, овсянка.

Сушеные фрукты: курагу, чернослив, изюм для сладкого перекуса.

Белок в растительных продуктах

Комбинируйте разные источники белка (злаки, бобовые, орехи), чтобы получить все необходимые аминокислоты. К примеру, сочетайте рис с фасолью или хлеб с нутовой пастой.

Витамины и минералы

Витамин B12

Запасов в вашем организме может хватить на пост, если до этого питание было сбалансированным.

Железо

Растительное железо усваивается хуже, чем животное, но его усвоение можно улучшить, добавив в рацион продукты, богатые витамином C (цитрусовые, перец, квашеная капуста).

Избегайте пищевых "ловушек"

Сдобные булочки, сладости и переработанные продукты могут легко испортить полезный эффект от поста. Выбирайте натуральную пищу и помните об умеренности даже в постном рационе.

А как насчет похудения?

Пост может стать временем для легкого понижения веса. Для этого соблюдайте баланс между белками, жирами и углеводами, не переедайте крупы и контролируйте потребление калорийных перекусов.

И, главное, придерживайтесь этих двух основных принципов:

Разнообразный рацион

Чем больше вариаций продуктов, тем лучше.

Минимум обработанной пищи

Пусть на вашем столе будут натуральные продукты.

Пост – это не только ограничение, но и возможность увидеть свое питание под новым углом.