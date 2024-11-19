Как питаться украинцам в Рождественский пост: советы нутрициолога
До 24 декабря продолжается Рождественский пост, и для многих это время не только духовной очистки, но и своеобразного вызова для привычного рациона. В этот период запрещено употреблять продукты животного происхождения: мясо, яйца, молочные продукты, а также мед, если соблюдать строгие правила.
Что же есть в пост - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что есть, чтобы не потерять баланс?
Разнообразие – ключ к успеху
Пост – это не только об удержании от еды, но и о возможности разнообразить свой рацион. Включите в меню:
Бобовые: горох, нут, чечевица.
Орехи и семечки: источники белка, нужных жиров и минералов.
Крупы: гречка, киноа, рис, овсянка.
Сушеные фрукты: курагу, чернослив, изюм для сладкого перекуса.
Белок в растительных продуктах
Комбинируйте разные источники белка (злаки, бобовые, орехи), чтобы получить все необходимые аминокислоты. К примеру, сочетайте рис с фасолью или хлеб с нутовой пастой.
Витамины и минералы
Витамин B12
Запасов в вашем организме может хватить на пост, если до этого питание было сбалансированным.
Железо
Растительное железо усваивается хуже, чем животное, но его усвоение можно улучшить, добавив в рацион продукты, богатые витамином C (цитрусовые, перец, квашеная капуста).
Избегайте пищевых "ловушек"
Сдобные булочки, сладости и переработанные продукты могут легко испортить полезный эффект от поста. Выбирайте натуральную пищу и помните об умеренности даже в постном рационе.
А как насчет похудения?
Пост может стать временем для легкого понижения веса. Для этого соблюдайте баланс между белками, жирами и углеводами, не переедайте крупы и контролируйте потребление калорийных перекусов.
И, главное, придерживайтесь этих двух основных принципов:
Разнообразный рацион
Чем больше вариаций продуктов, тем лучше.
Минимум обработанной пищи
Пусть на вашем столе будут натуральные продукты.
Пост – это не только ограничение, но и возможность увидеть свое питание под новым углом.
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В материале использованы источники - Национальная служба здоровья, пост тренера Виктора Мандзяка.
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