Как питаться мужчинам во время войны, чтобы сохранить здоровье: советы диетолога

Постоянный стресс от войны катастрофически влияет на здоровье мужчин. Это состояние еще больше ухудшается из-за неправильного питания. Даже те мужчины, которые не находятся на фронте, нуждаются в рационе, богатом витаминами и питательными веществами.
Каким должно быть питание мужчин во время войны и как его правильно организовать, рассказала диетолог Оксана Скиталинская у Facebook.
"Давно хотела написать о мужском здоровье. Не только потому, что во всем мире мужчины живут меньше, чем женщины, но именно о здоровье украинских мужчин, потому что для них гораздо сложнее ситуация из-за войны", - пишет эксперт.
Как питаются украинские мужчины:
Обмен веществ мужчин регулируется гормонами, в том числе и половыми, которые обеспечивают физическую силу, выносливость, приспособленность к физическим и психическим нагрузкам (стрессоустойчивость).
На наличие полноценного (со всеми аминокислотами), белка и цинка. Это яйца, мясо, рыба, сыр твердый, сухое молоко, бобовые, орехи, семена. Цинк также присутствует в тыквенных семенах и отрубном хлебе на закваске.
Белок необходим для восстановления всех клеток организма, для синтеза ферментов, гормонов, а цинк - для синтеза половых гормонов и предотвращения увеличения женских гормонов. При хроническом стрессе эти вещества необходимы в больших количествах, чем в обычном состоянии.
Сосиски, консервы, колбаса салями - это также источник белка, но там белок сочетается с большим количеством насыщенного жира и соли, что плохо влияет на работу печени, сердца и сосудов.
Поэтому, если нет возможности употреблять яйца, нежирное мясо, тогда очень желательно дополнять свой рацион белком, богатым биологически активными веществами - это орехи и семена.
Еще очень хорошим источником белка и витаминов группы В являются дрожжевые хлопья. Кроме сплошной пользы они обладают очень "привлекательным" вкусом - это как бы смесь мяса, сыра пармезан и грибов.
Если есть возможность, то можно использовать протеиновые коктейли и употреблять их в вечернее время, потому что именно во сне происходит усиленное обновление клеток организма.
Ежедневно пополняйте организм витамином С.
В стрессовых ситуациях потребность в витамине С может расти в десятки раз. Дефицит витамина С ведет к мышечной слабости, ослаблению иммунитета, нарушению работы надпочечников, ослабленному ответу на стресс.
Самые дешевые и доступные источники этого витамина - квашеная и свежая капуста, чай из шиповника, лимоны, смородина, перетертая с сахаром. Можно употреблять дополнительно таблетки с витамином С.
Для лучшего усвоения их стоит употреблять в сочетании с перетертой с сахаром смородиной, фруктовым чаем, соком.
В пище должны присутствовать витамины Е, А и D.
Они содержатся в жирных продуктах - печени говяжьей и трески, желтках яиц, сваренных всмятку, морской рыбе (вит. D), зачатках пшеницы и нерафинированном подсолнечном масле, кукурузном, льняном (вит. Е).
Дефицит витамина Е проявляется прогрессирующей слабостью, витамина А - ухудшением зрения, особенно в сумерках, длительным заживлением поврежденной кожи и слизистой, проблемами с кишечником.
Витамины А, D, Е и К - называются жирорастворимыми, поэтому депонируются и хранятся в жировой ткани. Их можно принимать короткими курсами (2 недели - 30 дней) дополнительно один раз в несколько месяцев.
В рационе должно быть достаточное количество витаминов группы В, регулирующих многие биохимические реакции, в первую очередь - образование энергии.
Доступным источником такого В-поливитаминного комплекса есть обычные аптечные пивные дрожжи. Это водорастворимые витамины, в организме не скапливающиеся, поэтому дрожжи можно принимать все время.
В питании должны присутствовать так называемые регуляторные факторы - растительные цветные пигменты:
"Я бы советовала передавать на фронт смесь молотых или измельченных корнеплодов моркови, свеклы, пряных трав - базилика или розмарина, сушеной паприки, помидоров, чеснока, молотой в порошок луковой шелухи, куркумы. Эту смесь следует добавлять ко всем блюдам", - советует Скиталинская.
К вышеупомянутой смеси и во все кондитерские изделия добавлять молотые в порошок отруби овса, пшеницы, льна и порошка дрожжевых хлопьев.
Отруби не только богаты магнием и витаминами группы В, но и разными типами клетчатки, поэтому обеспечивают длительное и плавное поступление глюкозы в кровь, предотвращают формирование инсулинорезистентности, оздоравливают состав микрофлоры кишечника, являются естественным "детоксикантом".
"Понятно, что для поддержания здорового организма нужно, чтобы все было в гармонии: и питание, и сон, и физическая активность, и положительные эмоции. Но исходим из того, что имеем. А положительные эмоции пусть нам добавляет мысль о победе над врагом. Наше здоровье - наше оружие", - заключает Скиталинская.
Раньше мы делились списком продуктов, которые следует передавать военным на фронт.
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