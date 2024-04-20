Как говорить о смерти с детьми разного возраста: советы психолога

Почему взрослым трудно говорить с детьми о смерти

По словам специалиста, многим родителям трудно говорить с детьми о смерти из-за страха испугать или травмировать.

В то же время, по мнению Шкромиды, молчание пугает детей гораздо больше.

"Страх травмировать ребенка, рассказывая ему о феномене смерти - это, как правило, собственные невротические страхи родителей", - подчеркнула она.

Эксперт добавила, что детская психика достаточно пластична и помогает осознать трагедию настолько, насколько это возможно соответственно возрасту.

"Когда умерла моя бабушка, моей младшей сестре в то время было 4 года. Так сложилось, что мы взяли сестру с собой на кладбище. После процессии она долго и горько плакала. Мы прилагали максимум усилий, чтобы ее успокоить, переживая, что она испугалась. Пока сестра не сообщила нам, о чем на самом деле переживала: "Что же под землей бабушка будет есть? Червей?!" - привела пример женщина.

Как воспринимают смерть малыши

По словам эксперта, до 4-5 лет малыши воспринимают смерть как нечто, что "не навсегда", что можно изменить (как в сказках или мультфильмах, где любимые герои оживают волшебным образом).

"Если в этом возрасте уже есть опыт потери близкого человека (или домашнего любимца, или какой-то другой), то переживается он как грусть из-за отсутствия важной фигуры", - пояснила психолог.

Она вспомнила случай, когда к ней обратились родители ребенка такого возраста, которых ужасно испугала фраза малыша: "Я хочу умереть".

"Что за этой фразой скрывалось? Грусть по недавно умершей бабушке. Родители так переживали не травмировать ребенка этим событием, что просто сообщили факт бабушкиной смерти, не объяснив и не разъяснив, что это такое", - рассказала специалист.

Она отметила, что эта детская фраза несла на самом деле не желание умереть, а стремление быть рядом с бабушкой.

Понимание смерти у детей 4-9 лет

Психолог объяснила, что в возрасте 4-9 лет у детей появляется понимание текучести жизни и естественный интерес к "феномену смерти".

"Им интересно, как и почему умирают, что происходит после и т.д.", - добавила она.

По словам женщины, интерес к этому часто бывает не прямой и может выражаться не через вопросы на данную тему (особенно когда для родителей такие разговоры - табу), а с помощью:

игр в похороны или войну

рисование скелетов, монстров или чего-то другого, что ассоциируется со смертью

Отношение к смерти детей 9-12 лет

Шкромида рассказала также, что с 9 до 11-12 лет дети уже хорошо понимают, что смерть необратима.

"Однако им трудно осознать и принять, что смерть когда-нибудь коснется их и их близких", - добавила психолог.

По ее словам, в этом возрасте принять неизбежность смерти детям помогают "фантазии жизни после смерти" (которые часто подсказывают взрослые) в виде:

звезды на небе

цветка, выросшего на могиле и т.п.

Как отвечать на детские вопросы о смерти

Психолог отмечает: отвечать на детские вопросы о смерти необходимо откровенно и просто - учитывая возраст.

"Как по мне, то легче всего начинать с разговоров о жизненном цикле растений (цветочек рождается из семян, со временем у него появляются листочки и цвет, а когда приходит время - он увядает и больше не растет)", - объяснила эксперт.

Затем, по ее мнению, можно говорить:

о животных (когда котик умирает, он перестает бегать, есть и мяукать)

о людях (когда умирает кто-то из людей, он больше не разговаривает, не ест, и мы не можем больше его увидеть)

"В вопросах о смерти с детьми не стоит бояться отвечать "Не знаю", ведь смерть - это феномен, который нам порой трудно четко и понятно описать", - подытожила психолог.