RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как говорить с партнером о своих сексуальных желаниях: 5 простых советов, которые разожгут страсть

Как говорить с партнером о сексуальных желаниях (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Говорить с партнером о своих сексуальных желаниях может быть сложно, но это важная часть здоровых и счастливых отношений. И такие разговоры необходимы, потому что ваш партнер - не телепат, он не может знать, что на самом деле вам нужно.

Как говорить с партнером о сексуальных желаниях, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Выберите правильный момент

Не стоит начинать разговор об интимных вещах во время ссоры или когда кто-нибудь из вас устал. Найдите момент, когда вы оба расслаблены и есть время для откровенной беседы.

Почему это важно: правильный момент поможет избежать недоразумений и обеспечит спокойный тон разговора.

Говорите открыто, но с уважением

Важно быть откровенными по отношению к своим желаниям, но при этом не забывать о чувствах партнера. Используйте фразы типа "Мне хотелось бы попробовать..." или "Я бы хотел/а, чтобы мы…", чтобы не создавать ощущение давления.

Почему это важно: партнер почувствует, что его не принуждают, а приглашают к диалогу.

Слушайте своего партнера

Не забывайте о том, что у вашего партнера есть свои желания и потребности. Слушайте его ответы и будьте готовы к компромиссам.

Почему это важно: взаимопонимание делает отношения более гармоничными и помогает строить более глубокую связь.

Не стесняйтесь говорить о неудобных темах

Иногда может быть сложно говорить об определенных фантазиях или желаниях из-за стеснительности. Однако такие разговоры помогают лучше узнать друг друга и делают интимную жизнь более интересной.

Почему это важно: честность помогает избежать накопления недовольства или непонимания в будущем.

Учитывайте реакцию партнера

Если ваш партнер не готов к определенным экспериментам, это нормально. Нужно уважать его границы и не давить.

Почему это важно: уважение желаний и границ партнера способствует построению доверия и взаимного уважения.

"Говорить о своих сексуальных желаниях - это не всегда легко, но такие разговоры делают отношения более открытыми и честными. Откровенность, внимание и уважение помогут вам построить еще более сильную связь с партнером и сделают интимную жизнь гармоничной", - объясняет Виталий Курсик.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОтношенияИнтимная жизнь