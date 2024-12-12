Как говорить с дочерью о насилии и что обязательно надо сказать, чтобы она не стала жертвой

Разговор о насилии - трудная, но очень важная тема, которую стоит начать с ребенком еще с раннего возраста. Это не о запугивании, а о том, чтобы научить девочку понимать свои границы, доверять своим чувствам и защищать себя.

Как правильно поговорить с девочкой на тему насилия и защиты, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Эксперт советует, прежде всего, поговорить с дочерью о границах. Понимание того, на что она имеет право поможет ей быть более уверенной в определенных ситуациях.

"Объясните, что ее тело принадлежит только ей, и никто не имеет права касаться ее без разрешения. Расскажите, что даже если это знакомые люди - родственники, друзья или учителя - она имеет право сказать "нет" на любые действия, которые ей неприятны. Научите ее слушать свои ощущения", - советует Виталий Курсик.

Он также рекомендует объяснить ребенку, что страх, дискомфорт или беспокойство - это сигналы, которые следует воспринимать серьезно.

"Если что-то кажется неправильным, это, скорее всего, так и есть. Отдельно поговорите о том, как распознать манипуляции. Часто насилие начинается с того, что ребенка убеждают, будто это "секрет", о котором нельзя никому рассказывать. Объясните, что секреты, которые вызывают страх или дискомфорт, не должны оставаться тайной - их обязательно надо рассказать родителям или другому взрослому человеку, которому она доверяет", - говорит эксперт.

Он объясняет, что таким способом вы сможете предоставить дочери инструменты для действия. Научите ее, как реагировать, если кто-то нарушает ее границы.

"Она должна громко сказать "Остановись!", отойти, позвать на помощь или позвонить вам. Важно, чтобы она знала, что в любой ситуации вы всегда на ее стороне. И самое главное - будьте для нее тем, кому она может довериться", - добавил специалист.

Он советует родителям создать атмосферу, где она будет знать, что ее выслушают без осуждения, поддержат и помогут. Этот разговор - важный шаг, чтобы сделать мир вашей дочери немного безопаснее.