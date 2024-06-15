Как хорошо высыпаться во время жарких летних ночей

Исследования показывают, что высокие температуры затрудняют засыпание и качество сна, что вредит сердечно-сосудистой и иммунной системе, когнитивной деятельности и настроению.
Как комфортно спать в жару, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Very Well Health.
Сон важен для многих сфер нашей жизни. Это позволяет нам проснуться бодрыми, и быть продуктивными в течение дня.
В течение ночи организм проходит разные стадии сна. Поскольку регуляция температуры вашего тела менее эффективна на определенных стадиях, высокая температура в комнате может разбудить вас, чтобы ваше тело могло восстановить терморегуляцию,
"Вот почему температура является столь важным компонентом здорового ночного сна", - рассказала доктор философии, исследователь сна в Brigham and Women's Hospital и доцент медицины в Гарвардской медицинской школе Ребекка Роббин.
Она рекомендует поддерживать температуру в вашей спальне от 18 до 20 градусов для оптимального сна, что не всегда возможно без кондиционера или увеличения счетов за электроэнергию.
Вот некоторые другие стратегии, которые также могут помочь вам сохранять прохладу и лучше спать в жаркую погоду.
Сделайте комнату более прохладной
Попытайтесь найти самое прохладное место в вашем доме, которое имеет наибольший поток воздуха.
Использование жалюзи или штор и открытие окон в течение дня может помочь охладить комнату перед сном. Использование вентилятора также поможет улучшить поток воздуха во время жарких летних ночей.
Попробуйте дышащие пижамы и охлаждающие подушки
Пижамы и постельное белье из дышащих тканей, таких как хлопок и лен, могут помочь сохранить ваше тело прохладным.
Охлаждение наматрасников или подушек может помочь снизить температуру. Охлаждающие подушки содержат гелевые накладки, которые поглощают тепло тела и сохраняют прохладу головы и шеи в течение ночи»,
Положить пакет со льдом под подушку – не самый лучший вариант, но вы можете держать лед на тумбочке, чтобы использовать его при необходимости. Держите рядом полотенце и лед, чтобы охладить руки и лоб перед сном, если вам трудно уснуть.
Примите теплый душ
Хотя холодный душ кажется очевидным способом быстро охладиться, исследования показали, что купание в горячей воде за несколько часов до сна может облегчить засыпание.
Однако вода не должна быть слишком горячей. Теплый душ переведет ваше тело в охлаждающий режим, что, как мы знаем, может способствовать сну, поскольку температура вашего тела обычно падает в течение ночи.
Соблюдайте правила гигиены сна
Не всегда удается создать идеальные условия для сна, особенно в жаркую погоду. Соблюдение правильного режима отхода ко сну летом все еще важно, поскольку стресс и волнение могут ухудшить качество сна.
Эксперты из сна утверждают, что общие привычки гигиены сна, такие как соблюдение постоянного времени сна и выключение гаджетов за час до сна, могут помочь вам лучше спать даже в жаркую погоду.
Избегайте пищи и алкоголя перед ночным отдыхом.
Кстати, тренер рассказал, когда нужно ложиться спать, чтобы похудеть.
Напомним, что ученые назвали вредный продукт, мешающий сну.