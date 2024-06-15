Как хорошо высыпаться во время жарких летних ночей
Исследования показывают, что высокие температуры затрудняют засыпание и качество сна, что вредит сердечно-сосудистой и иммунной системе, когнитивной деятельности и настроению.
Как комфортно спать в жару, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Very Well Health.
Почему сон для нас так важен
Сон важен для многих сфер нашей жизни. Это позволяет нам проснуться бодрыми, и быть продуктивными в течение дня.
В течение ночи организм проходит разные стадии сна. Поскольку регуляция температуры вашего тела менее эффективна на определенных стадиях, высокая температура в комнате может разбудить вас, чтобы ваше тело могло восстановить терморегуляцию,
"Вот почему температура является столь важным компонентом здорового ночного сна", - рассказала доктор философии, исследователь сна в Brigham and Women's Hospital и доцент медицины в Гарвардской медицинской школе Ребекка Роббин.
Она рекомендует поддерживать температуру в вашей спальне от 18 до 20 градусов для оптимального сна, что не всегда возможно без кондиционера или увеличения счетов за электроэнергию.
Как выспаться в жару
Вот некоторые другие стратегии, которые также могут помочь вам сохранять прохладу и лучше спать в жаркую погоду.
Сделайте комнату более прохладной
Попытайтесь найти самое прохладное место в вашем доме, которое имеет наибольший поток воздуха.
Использование жалюзи или штор и открытие окон в течение дня может помочь охладить комнату перед сном. Использование вентилятора также поможет улучшить поток воздуха во время жарких летних ночей.
Попробуйте дышащие пижамы и охлаждающие подушки
Пижамы и постельное белье из дышащих тканей, таких как хлопок и лен, могут помочь сохранить ваше тело прохладным.
Охлаждение наматрасников или подушек может помочь снизить температуру. Охлаждающие подушки содержат гелевые накладки, которые поглощают тепло тела и сохраняют прохладу головы и шеи в течение ночи»,
Положить пакет со льдом под подушку – не самый лучший вариант, но вы можете держать лед на тумбочке, чтобы использовать его при необходимости. Держите рядом полотенце и лед, чтобы охладить руки и лоб перед сном, если вам трудно уснуть.
Примите теплый душ
Хотя холодный душ кажется очевидным способом быстро охладиться, исследования показали, что купание в горячей воде за несколько часов до сна может облегчить засыпание.
Однако вода не должна быть слишком горячей. Теплый душ переведет ваше тело в охлаждающий режим, что, как мы знаем, может способствовать сну, поскольку температура вашего тела обычно падает в течение ночи.
Соблюдайте правила гигиены сна
Не всегда удается создать идеальные условия для сна, особенно в жаркую погоду. Соблюдение правильного режима отхода ко сну летом все еще важно, поскольку стресс и волнение могут ухудшить качество сна.
Эксперты из сна утверждают, что общие привычки гигиены сна, такие как соблюдение постоянного времени сна и выключение гаджетов за час до сна, могут помочь вам лучше спать даже в жаркую погоду.
Избегайте пищи и алкоголя перед ночным отдыхом.
Кстати, тренер рассказал, когда нужно ложиться спать, чтобы похудеть.
Напомним, что ученые назвали вредный продукт, мешающий сну.
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