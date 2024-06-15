Как хорошо высыпаться во время жарких летних ночей

Исследования показывают, что высокие температуры затрудняют засыпание и качество сна, что вредит сердечно-сосудистой и иммунной системе, когнитивной деятельности и настроению.

Как комфортно спать в жару, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Very Well Health.

Почему сон для нас так важен

Сон важен для многих сфер нашей жизни. Это позволяет нам проснуться бодрыми, и быть продуктивными в течение дня.

В течение ночи организм проходит разные стадии сна. Поскольку регуляция температуры вашего тела менее эффективна на определенных стадиях, высокая температура в комнате может разбудить вас, чтобы ваше тело могло восстановить терморегуляцию,

"Вот почему температура является столь важным компонентом здорового ночного сна", - рассказала доктор философии, исследователь сна в Brigham and Women's Hospital и доцент медицины в Гарвардской медицинской школе Ребекка Роббин.

Она рекомендует поддерживать температуру в вашей спальне от 18 до 20 градусов для оптимального сна, что не всегда возможно без кондиционера или увеличения счетов за электроэнергию.

Как выспаться в жару

Вот некоторые другие стратегии, которые также могут помочь вам сохранять прохладу и лучше спать в жаркую погоду.

Сделайте комнату более прохладной

Попытайтесь найти самое прохладное место в вашем доме, которое имеет наибольший поток воздуха.

Использование жалюзи или штор и открытие окон в течение дня может помочь охладить комнату перед сном. Использование вентилятора также поможет улучшить поток воздуха во время жарких летних ночей.

Попробуйте дышащие пижамы и охлаждающие подушки

Пижамы и постельное белье из дышащих тканей, таких как хлопок и лен, могут помочь сохранить ваше тело прохладным.

Охлаждение наматрасников или подушек может помочь снизить температуру. Охлаждающие подушки содержат гелевые накладки, которые поглощают тепло тела и сохраняют прохладу головы и шеи в течение ночи»,

Положить пакет со льдом под подушку – не самый лучший вариант, но вы можете держать лед на тумбочке, чтобы использовать его при необходимости. Держите рядом полотенце и лед, чтобы охладить руки и лоб перед сном, если вам трудно уснуть.

Примите теплый душ

Хотя холодный душ кажется очевидным способом быстро охладиться, исследования показали, что купание в горячей воде за несколько часов до сна может облегчить засыпание.

Однако вода не должна быть слишком горячей. Теплый душ переведет ваше тело в охлаждающий режим, что, как мы знаем, может способствовать сну, поскольку температура вашего тела обычно падает в течение ночи.

Соблюдайте правила гигиены сна

Не всегда удается создать идеальные условия для сна, особенно в жаркую погоду. Соблюдение правильного режима отхода ко сну летом все еще важно, поскольку стресс и волнение могут ухудшить качество сна.

Эксперты из сна утверждают, что общие привычки гигиены сна, такие как соблюдение постоянного времени сна и выключение гаджетов за час до сна, могут помочь вам лучше спать даже в жаркую погоду.

Избегайте пищи и алкоголя перед ночным отдыхом.