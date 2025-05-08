Как Favbet Foundation и Матюха поддерживает молодежь: спорт, образование и безопасная среда

Одним из направлений работы фонда является повышение уровня безопасности в спортивной среде. В партнерстве с организацией FAST проводятся тренинги по домедицинской помощи для тренеров и спортсменов.

В первые месяцы 2025 года такое обучение прошли более 210 человек, среди которых представители 10 национальных сборных. В целом инициатива должна охватить до 1800 участников. В фонде отмечают, что осведомленность и подготовленность к действиям в чрезвычайных ситуациях является залогом снижения рисков для жизни.

Под руководством Андрея Матюхи фонд также поддерживает украинских спортсменов, которые имеют потенциал выступать на международном уровне. Помощь предусматривает финансирование участия в соревнованиях, логистическую поддержку, обеспечение проживания и тренировочного процесса, а также информационное и менторское сопровождение. Такой подход позволяет спортсменам сосредоточиться на подготовке к соревнованиям, не тратя ресурсы на решение организационных вопросов.

По мнению Андрея Матюхи, достижения спортсменов - это результат их упорного труда, а задача фонда - создать условия для реализации их потенциала. Победы украинских атлетов он называет свидетельством силы характера и профессионализма.

Favbet Foundation также активно развивает детский и любительский спорт. В рамках программы Favbet Kids в Киеве работают бесплатные спортивные секции - футбольные, баскетбольные и боевые кружки на базе клуба SpartaBox. Основными участниками являются дети из семей военнослужащих и переселенцы. Кроме того, фонд организовывает детские спортивные мероприятия, которые сочетают соревновательный элемент с образовательным - участники учатся работать в команде, соблюдать дисциплину и верить в собственные силы.

Образовательные инициативы фонда охватывают и школьную среду. В 2023 году более 5500 школьников получили учебные принадлежности и спортивное оснащение. Кроме этого, более 350 подростков присоединились к бесплатным курсам по ИТ, которые стали для них первым шагом в получении цифровых навыков.

Андрей Матюха подчеркивает важность всестороннего развития молодежи, включая физическое, интеллектуальное и нравственное воспитание. По его словам, только подготовленное к вызовам поколение сможет гарантировать государству стабильное будущее.

"Нужно формировать сильных не только телом, но и духом, образованных граждан, которые не боятся изменений и вызовов", - отмечает Матюха.