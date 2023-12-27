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Как долго еда может оставаться на праздничном столе, чтобы не было отравлений

Сколько может стоять еда на праздничном столе (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Накрыли стол на Новый год и сидим возле него почти всю новогоднюю ночь. Знакомая картина, не правда ли? А на столе стоят закуски и блюда, которые могут быстро испортиться и вызвать пищевые отравления.

Сколько пища может находиться на праздничном столе, чтобы не было отравлений, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wprost.

Как долго еда может оставаться на столе

Сидеть за праздничными столами в компании своих близких можно часами. Но сама еда не должна оставаться на столе слишком долго. Существуют санитарно-эпидемиологические нормы, которые стоит соблюдать, иначе вам будет грозить отравление.

В такие правила входят рекомендации по приготовлению, хранению продуктов в домашних условиях, а также нахождение блюд и продуктов при определенных температурах.

Специалисты утверждают, что при комнатной температуре приготовленная пища не должна находиться более двух часов. То есть, пельмени, вареники, крокеты, карп, бигос, запеченное мясо, паштеты и подобные им блюда - нужна убрать в холодильник через два часа.

  • Все готовые и скоропортящиеся продукты храните в холодильнике (желательно ниже 5 градусов). Готовые блюда храните при высокой температуре (свыше 60 градусов) непосредственно перед подачей на стол.
  • Не храните продукты слишком долго, даже если вы храните их в холодильнике.
  • Не размораживайте замороженные продукты при комнатной температуре (погружайте изделия в теплую воду или используйте нагревательные приборы).

Такие продукты, как сырое мясо, рыба, морепродукты - требуют хранения при более низкой температуре (то есть, примерно 2 градуса). Такие продукты, как молоко, мясо и масло, можно хранить при температуре не выше 8 градусов.

При какой температуре следует разогревать еду

Обычно праздничные блюда едят несколько дней. А это значит, что их разогревают, а то и по несколько раз. Чтобы удовольствие от еды не закончилось пищевым отравлением, запомните эти основные правила:

  • Тщательно готовьте, особенно мясо, птицу, яйца и морепродукты.
  • Доведите пищу, например, супы, до кипения, чтобы ее температура достигла 70 градусов. Когда речь идет о мясе и птице, нужно следить, чтобы соки внутри этих продуктов были чистыми, а не розовыми.
  • Также перед употреблением разогревайте разогретую пищу до температуры выше 70 градусов.
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