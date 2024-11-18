Как долго можно безопасно использовать презерватив во время секса: ответ вас шокирует

Безопасный секс - это отличный секс и для защиты от нежелательной беременности или различных заболеваний, передающихся половым путем, большинство людей используют презервативы. Однако по словам экспертов, есть нюанс, и презерватив теряет свои свойства очень быстро.

Сколько времени можно безопасно использовать презерватив во время секса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Сколько времени презерватив безопасен

Оказывается, если у вас длительный секс и он проникающий, то через 30 минут вам следует заменить презерватив, который вы используете.

"Если вы занимались сексом в течение получаса и не готовы остановиться - замените презерватив. Трение ослабляет презерватив, увеличивая вероятность разрыва. Если вы больше получаса занимайтесь сексом, лучше перестраховаться. Количество трения зависит от того, насколько энергичен ваш половой акт, но рисковать не стоит", - отметил врач общей практики Бхавини Шах.

То же самое, по словам доктора, касается и ситуации, если вы решили пойти на второй раунд без перерыва. Следует помнить, что презерватив - чисто одноразовый элемент.

Можно ли использовать два одновременно?

Если вы боитесь нежелательной беременности или чем-то заразиться - то одевать два презерватива тоже не стоит. Ибо двойную безопасность они не дают.

"Носить два презерватива действительно рискованнее, чем просто одевать друг, поскольку они будут тереться друг о друга, создавая трение, которое может привести к разрыву презерватива", - предупреждает доктор Шах.

Можно ли повредить презерватив?

Когда вы находитесь в остроте момента во время секса, вам хочется как можно быстрее получить презерватив. Но и здесь следует быть осторожными.

"Открыть упаковку презерватива никогда не бывает легко. Хотя вы делаете это осторожно, есть большая вероятность, что вы разорвете упаковку вместе с самим презервативом. Ногтями или зубами открывать тоже не стоит, потому что могут быть разрывы. Сделайте глубокий вдох, найдите правый угол и попробуйте осторожно открыть", – советует врач.