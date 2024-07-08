Как помочь "Охматдету": куда донатить, нужна ли кровь и какие лекарства привезти

Куда присылать деньги на помощь "Охматдету"

Если вы хотите задонатить, лучше выбирать проверенные сборы или присылать деньги на "банки" и "конверты", о которых объявили представители больницы.

Поддержать "Охматдет" можно так:

В Министерстве здравоохранения также рассказали, что всю актуальную информацию о насущных нуждах больницы можно уточнить у координатора на месте - главной медицинской сестры "Охматдета" Елены Примак.

Ее номер: +38 067 277 78 06.

А по поводу нужд на восстановление заведения можно обратиться к Наталье Мируте, заместителю генерального директора по экономическим вопросам в "Охматдете".

Ее номер: +380 93580 56 72.

Россияне ударили по больнице "Охматдет" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Нужно ли сдавать кровь для пострадавших в "Охматдете"

Волонтеры ежедневно отмечают, что донация нужна. Кровь спасает раненых военных, она очень важна как на фронте, так и в тылу.

Для раненых в "Охматдете" прием доноров уже приостановили. Центр крови больницы располагает необходимым количеством запасов и получил достаточно помощи.

Но, если вы хотите помочь и сдать кровь - просто обратитесь в другие центры сбора крови. Она действительно важна и очень нужна, поэтому вы можете спасти других людей.

Помните, что донорство должно быть не "стихийным", вызванным определенной трагедией, а регулярным. Это позволит центрам крови постоянно иметь необходимые запасы и помогать всем нуждающимся.

Пост со страницы организации "Агенти крові" (скриншот)

Нужно ли везти воду или ехать разбирать завалы

Сообщается, что на месте трагедии уже работают спасатели и волонтеры. Потребности в людях, которые могли бы помочь разбирать завалы, уже нет.

Что касается воды, то острой нужды тоже уже нет. Украинцы мощно объединились и очень быстро ее привезли. Если же вы хотите помочь едой для детей - уточняйте эту информацию по телефонам, указаным выше.

Разрушенная больница "Охматдет" в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Какое нужно лекарство

Волонтер Марина Батуринец сообщила, что вода и еда уже не нужны. Но существует потребность в лекарстве.

По ее словам, в "Охматдет" можно принести:

капельницы

кровоостанавливающие препараты

антибиотики широкого спектра

жгуты

системы для переливания крови

шприцы

салфетки

памперсы.

Сообщение волонтерки (скриншот)

Куда обратиться пострадавшим

Укрзализныця уже объявила о помощи пациентам и семьям из "Охматдета". Пострадавшие могут обратиться по номеру: +38 099 425 64 52.

Пациентов и их родственников могут забрать с места, где они сейчас, чтобы предоставить медицинскую транспортировку (об этом следует сообщать сразу).

Также людей разместят и накормят, а затем, при необходимости, отправят удобным поездом домой или в другой город, куда нужно ехать для дальнейшего лечения.

Куда обратиться пострадавшим (скриншот)

Кроме того, людям помогает медицинская клиника "Добробут". Больницы на обоих берегах Киева готовы бесплатно принять и оказать всю необходимую помощь детям, пострадавшим при обстреле "Охматдета", а также взрослым и персоналу детской больницы.

Обратиться за помощью можно по следующим адресам:

ул. Семьи Идзковских, 3

пр-т Николая Бажана, 12А.

"С любыми вопросами относительно срочной безвозмездной помощи через атаку на Охматдет обращайтесь в наш контакт-центр по телефонам: 0444952888, 0504952888, 0974952888", - рассказали в "Добробуте".