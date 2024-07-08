Как помочь "Охматдету": куда донатить, нужна ли кровь и какие лекарства привезти
8 июля РФ в очередной раз устроила ракетную атаку и ударила по детской больнице "Охматдет", в которой спасают малышей со всей Украины. Циничный и кровавый удар никого не оставил равнодушным, поэтому многие хотят помочь заведению и маленьким пациентам.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как задонатить для "Охматдета", нужно ли сейчас идти сдавать кровь и нужно ли нести в больницу воду.
Куда присылать деньги на помощь "Охматдету"
Если вы хотите задонатить, лучше выбирать проверенные сборы или присылать деньги на "банки" и "конверты", о которых объявили представители больницы.
Поддержать "Охматдет" можно так:
В Министерстве здравоохранения также рассказали, что всю актуальную информацию о насущных нуждах больницы можно уточнить у координатора на месте - главной медицинской сестры "Охматдета" Елены Примак.
Ее номер: +38 067 277 78 06.
А по поводу нужд на восстановление заведения можно обратиться к Наталье Мируте, заместителю генерального директора по экономическим вопросам в "Охматдете".
Ее номер: +380 93580 56 72.
Россияне ударили по больнице "Охматдет" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Нужно ли сдавать кровь для пострадавших в "Охматдете"
Волонтеры ежедневно отмечают, что донация нужна. Кровь спасает раненых военных, она очень важна как на фронте, так и в тылу.
Для раненых в "Охматдете" прием доноров уже приостановили. Центр крови больницы располагает необходимым количеством запасов и получил достаточно помощи.
Но, если вы хотите помочь и сдать кровь - просто обратитесь в другие центры сбора крови. Она действительно важна и очень нужна, поэтому вы можете спасти других людей.
Помните, что донорство должно быть не "стихийным", вызванным определенной трагедией, а регулярным. Это позволит центрам крови постоянно иметь необходимые запасы и помогать всем нуждающимся.
Пост со страницы организации "Агенти крові" (скриншот)
Нужно ли везти воду или ехать разбирать завалы
Сообщается, что на месте трагедии уже работают спасатели и волонтеры. Потребности в людях, которые могли бы помочь разбирать завалы, уже нет.
Что касается воды, то острой нужды тоже уже нет. Украинцы мощно объединились и очень быстро ее привезли. Если же вы хотите помочь едой для детей - уточняйте эту информацию по телефонам, указаным выше.
Разрушенная больница "Охматдет" в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Какое нужно лекарство
Волонтер Марина Батуринец сообщила, что вода и еда уже не нужны. Но существует потребность в лекарстве.
По ее словам, в "Охматдет" можно принести:
- капельницы
- кровоостанавливающие препараты
- антибиотики широкого спектра
- жгуты
- системы для переливания крови
- шприцы
- салфетки
- памперсы.
Сообщение волонтерки (скриншот)
Куда обратиться пострадавшим
Укрзализныця уже объявила о помощи пациентам и семьям из "Охматдета". Пострадавшие могут обратиться по номеру: +38 099 425 64 52.
Пациентов и их родственников могут забрать с места, где они сейчас, чтобы предоставить медицинскую транспортировку (об этом следует сообщать сразу).
Также людей разместят и накормят, а затем, при необходимости, отправят удобным поездом домой или в другой город, куда нужно ехать для дальнейшего лечения.
Куда обратиться пострадавшим (скриншот)
Кроме того, людям помогает медицинская клиника "Добробут". Больницы на обоих берегах Киева готовы бесплатно принять и оказать всю необходимую помощь детям, пострадавшим при обстреле "Охматдета", а также взрослым и персоналу детской больницы.
Обратиться за помощью можно по следующим адресам:
- ул. Семьи Идзковских, 3
- пр-т Николая Бажана, 12А.
"С любыми вопросами относительно срочной безвозмездной помощи через атаку на Охматдет обращайтесь в наш контакт-центр по телефонам: 0444952888, 0504952888, 0974952888", - рассказали в "Добробуте".
Кстати, ранее мы уже рассказывали, что в Украине ищут новое помещение для разрушенной больницы "Охматдет".
Кроме этого, недавно стало известно, что в Киеве и Кривом Роге объявили День траура из-за удара россиян.
При создании материала были использованы источники: Facebook-страница "Охматдета", сообщения и Stories из Instagram-страниц "Агентів крові", Батуринец и Укрзализныци, сайт "Добробут".