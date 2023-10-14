RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как с помощью питания быстро избавиться от целлюлита: секрет от диетолога

Как уменьшить проявления целлюлита (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Целлюлит - одна из главных косметических проблем, из-за которой у женщин возникают комплексы. Избавиться от него можно не только с помощью специальных процедур и занятий спортом, но и благодаря правильному питанию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу диетолога Светланы Фус в Instagram.

Что нужно знать о целлюлите

"Все мы очень расстраиваемся, когда замечаем на теле появление так называемой "апельсиновой кожуры". Поскольку целлюлит, как и лишние килограммы, уверенности в себе не добавляет. Но на самом деле пресловутая "кожура" не имеет прямого отношения к похудению - целлюлитом страдают разные женщины - и полные, и худенькие", - говорит эксперт.

Она добавляет, что с медицинской точки зрения термин "целлюлит" употребляется неправильно. Из-за того, что окончание "ит" означает "воспаление", а тот эффект, который мы видим на коже, является структурными изменениями в подкожно-жировом слое.

"Однако для женщины не важно, какое название носит проблема. Значение имеет лишь то, как ее предотвратить. Поэтому, если актуально, я поделюсь советами о том, как спасаться от этого явления и заметно уменьшить его проявления. Скажу сразу - чудодейственных диет не существует. Однако есть один секрет борьбы с целлюлитом", - говорит Фус.

Как уменьшить проявления целлюлита

"Чтобы сделать проявления целлюлита менее заметными, необходимо пересмотреть свое питание, употреблять пищу 3-4 раза в день и пить достаточное количество воды. ⁣⁣Сократить или исключить из рациона сладости, газированные напитки, соли, белый хлеб, сигареты, избыточное количество алкоголя и кофе, жирную пищу", - советует диетолог.

Также она рекомендует больше употреблять овощи и фрукты, продукты, богатые витамином С, белок растительного и животного происхождения - яйца, птицу, мясо, бобовые, злаковые и здоровые жиры - рыбу, семена тыквы, орехи. А еще - делать массаж тела, носить свободную одежду и заниматься спортом.⁣⠀

"Кажется, эту информацию и так все знают. Но хоть это все очень просто и формула лежит "на поверхности", но проблема остается⁣⁣", - добавляет Фус.

Также диетолог поделилась тестом, который поможет определить, насколько вы находитесь в зоне риска развития целлюлита. Для этого нужно ответить на следующие вопросы. Каждый ответ "да" - это 1 балл. После этого по количеству набранных баллов нужно посмотреть таблицу и узнать свой результат.

Как быстро определить, находитесь ли вы в зоне риска развития целлюлита (скриншот)

Читайте также о том, как ухаживать за кожей лица осенью, чтобы сохранить молодость.

Раньше мы писали о том, действительно ли крепатура является признаком эффективной тренировки.

Читайте РБК-Украина в Google News
диетологпорадиздоровя