Как с помощью питания быстро избавиться от целлюлита: секрет от диетолога

Целлюлит - одна из главных косметических проблем, из-за которой у женщин возникают комплексы. Избавиться от него можно не только с помощью специальных процедур и занятий спортом, но и благодаря правильному питанию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу диетолога Светланы Фус в Instagram .

Что нужно знать о целлюлите

"Все мы очень расстраиваемся, когда замечаем на теле появление так называемой "апельсиновой кожуры". Поскольку целлюлит, как и лишние килограммы, уверенности в себе не добавляет. Но на самом деле пресловутая "кожура" не имеет прямого отношения к похудению - целлюлитом страдают разные женщины - и полные, и худенькие", - говорит эксперт.

Она добавляет, что с медицинской точки зрения термин "целлюлит" употребляется неправильно. Из-за того, что окончание "ит" означает "воспаление", а тот эффект, который мы видим на коже, является структурными изменениями в подкожно-жировом слое.

"Однако для женщины не важно, какое название носит проблема. Значение имеет лишь то, как ее предотвратить. Поэтому, если актуально, я поделюсь советами о том, как спасаться от этого явления и заметно уменьшить его проявления. Скажу сразу - чудодейственных диет не существует. Однако есть один секрет борьбы с целлюлитом", - говорит Фус.

Как уменьшить проявления целлюлита

"Чтобы сделать проявления целлюлита менее заметными, необходимо пересмотреть свое питание, употреблять пищу 3-4 раза в день и пить достаточное количество воды. ⁣⁣Сократить или исключить из рациона сладости, газированные напитки, соли, белый хлеб, сигареты, избыточное количество алкоголя и кофе, жирную пищу", - советует диетолог.

Также она рекомендует больше употреблять овощи и фрукты, продукты, богатые витамином С, белок растительного и животного происхождения - яйца, птицу, мясо, бобовые, злаковые и здоровые жиры - рыбу, семена тыквы, орехи. А еще - делать массаж тела, носить свободную одежду и заниматься спортом.⁣⠀

"Кажется, эту информацию и так все знают. Но хоть это все очень просто и формула лежит "на поверхности", но проблема остается⁣⁣", - добавляет Фус.

Также диетолог поделилась тестом, который поможет определить, насколько вы находитесь в зоне риска развития целлюлита. Для этого нужно ответить на следующие вопросы. Каждый ответ "да" - это 1 балл. После этого по количеству набранных баллов нужно посмотреть таблицу и узнать свой результат.

Как быстро определить, находитесь ли вы в зоне риска развития целлюлита (скриншот)