Как с помощью питания поддержать здоровье сосудов: правила от диетолога

Почему возникает кальцификация сосудов

"Мы все знаем, что болезни сердца и сосудов - это самые главные причины смертности. В основе большинства из них лежит атеросклероз. Ускоряют этот процесс диабет, аутоиммунные заболевания, поликистоз яичников, менопауза, курение, переедание, а также стрессы", - говорит врач.

Она отмечает, что мониторить состояние сосудов помогает проверка С-реактивного белка (hsCRP). Он указывает уровень воспаления в организме. Нормой считаются характеристики в пределах 0-1 мг/л. Если более 2 мг/л - это уже фактор воспалительного риска.

Также следует проверять кальциевый индекс (индекс Агатстона) - измерение количества отложенного кальция в артериях. От 0 до 10 - минимальный риск.

"В результате остеопороза (вымывания кальция из костей), хронического воспаления, диабета, высокобелковой диеты), повышенной кислотности крови), почечной недостаточности, частых и очень чрезмерных физических нагрузок, кальцификация артерий ускоряется", - говорит Скиталинская.

Как поддержать здоровье сосудов

Диетолог советует следовать следующим советам: