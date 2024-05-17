RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как с помощью питания поддержать здоровье сосудов: правила от диетолога

Как позаботиться о здоровье сосудов (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Частой проблемой, связанной со здоровьем сосудов, является их кальцификация. При ней откладываются кальциевые соли в артериях, отвечающих за транспорт крови к мышцам сердечного миокарда. Эта болезнь хроническая, а ее течение первое время проходит бессимптомно.

О том, как поддержать здоровье сосудов и не допустить их кальцификации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Оксаны Скиталинской в Telegram.

Почему возникает кальцификация сосудов

"Мы все знаем, что болезни сердца и сосудов - это самые главные причины смертности. В основе большинства из них лежит атеросклероз. Ускоряют этот процесс диабет, аутоиммунные заболевания, поликистоз яичников, менопауза, курение, переедание, а также стрессы", - говорит врач.

Она отмечает, что мониторить состояние сосудов помогает проверка С-реактивного белка (hsCRP). Он указывает уровень воспаления в организме. Нормой считаются характеристики в пределах 0-1 мг/л. Если более 2 мг/л - это уже фактор воспалительного риска.

Также следует проверять кальциевый индекс (индекс Агатстона) - измерение количества отложенного кальция в артериях. От 0 до 10 - минимальный риск.

"В результате остеопороза (вымывания кальция из костей), хронического воспаления, диабета, высокобелковой диеты), повышенной кислотности крови), почечной недостаточности, частых и очень чрезмерных физических нагрузок, кальцификация артерий ускоряется", - говорит Скиталинская.

Как поддержать здоровье сосудов

Диетолог советует следовать следующим советам:

  • обеспечьте организм достаточным количеством магния: он связывает фосфаты
  • давайте организму витамин К2 - его много в зрелых сырах, типа пармезана
  • регулируйте фермент щелочной фосфатазы - повышенная активность фосфатазы может быть при дефиците цинка и витамина D
  • в организм должны поступать полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (рыбий жир, свежее льняное масло), орехи, семена льна, чиа)
  • противовоспалительное питание
  • в рационе должен быть таурин и карнозин
  • ешьте противофиброзные продукты - кверцетин (чай из луковой шелухи), куркумин, какао, черника
  • откажитесь от курения
  • будьте физически активными

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы диетологаЗдоровьеСосуды