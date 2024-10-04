Как узнать, заражен ли ваш компьютер вирусом, и какие действия нужно предпринять для защиты устройства

Компьютерные вирусы могут незаметно проникнуть в систему, нарушить ее работу и даже похитить ваши данные. Чтобы защитить свое устройство, важно уметь распознавать признаки заражения, такие как замедление работы, неожиданные ошибки или рекламные всплывающие окна.
О том, как проверить компьютер на наличие вирусов и что нужно сделать, чтобы обезопасить свои данные и систему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американскую организацию National Cybersecurity Alliance, которая специализируется в области кибербезопасности.
Наиболее распространенной причиной заражения вашего компьютера является загрузка или установка зараженных файлов.
Пиратские медиа и бесплатные игры являются распространенными виновниками, а также фишинговые атаки, когда вы нажимаете на опасную ссылку, кнопку или вложение электронной почты. После нажатия вирус или другое вредоносное ПО устанавливается само.
Аналогичным образом вирусы могут заразить ваш компьютер, когда вы посещаете мошеннические веб-сайты. Иногда вы можете непреднамеренно установить вирус с зараженного внешнего диска, например USB-накопителя.
Если вы считаете, что на вашем компьютере есть вирус, вам следует действовать быстро, чтобы попытаться уничтожить вредоносный код.
Запустите полное сканирование системы
Если вы когда-либо подозревали, что на вашем компьютере есть вирус, используйте антивирусное программное обеспечение для запуска полной проверки системы вашего устройства.
Лучше всего настроить антивирусную программу на автоматическое выполнение этого на регулярной основе, чтобы вы могли обнаружить любые проблемы до того, как они превратятся в чрезвычайные ситуации.
Просмотрите обнаруженные угрозы и предпримите все возможные действия - многие антивирусные и антивредоносные программы помогут вам в этом.
Восстановите более раннюю резервную копию
Если вы не можете удалить вирус или зараженные файлы, попробуйте восстановить компьютер до более ранней резервной копии, которая была до того, как у вас начались проблемы. Затем снова просканируйте систему антивирусным ПО и проверьте, существуют ли те же проблемы.
Удалите временные файлы
Удалите все временные файлы на вашем компьютере. Обычно удалить их легко, но это зависит от вашей операционной системы (например, Windows или macOS).
Перейдите в безопасный режим
Если вы не можете удалить файлы из-за неисправности компьютера, попробуйте загрузить его в "Безопасном режиме". Этот режим ограничивает работу определенных программ, чтобы вы могли без помех устранить неполадки.
Переустановите операционную систему
В качестве последней меры по избавлению от компьютерного вируса вы можете переустановить операционную систему вашего устройства (например, Windows или macOS). Это может привести к потере важных файлов или других данных.
На этом этапе хорошей идеей будет отнести ваше устройство в сервисный центр и обратиться за профессиональной помощью.
Единственный способ гарантированно удалить вирус - это стереть данные с устройства и переустановить на нем новую операционную систему.
В зависимости от серьезности проблемы, вы можете справиться с вредоносным ПО или вирусом, не предпринимая этого шага (например, используя качественное антивирусное программное обеспечение или перейдя в безопасный режим и удалив плохие файлы).
Используйте антивирусное программное обеспечение
Вы всегда должны иметь установленное на своем компьютере надежное антивирусное программное обеспечение - лучше всего загрузить какое-нибудь антивирусное ПО, как только вы начнете использовать новое устройство. Вы должны иметь возможность включать регулярное сканирование всего устройства, чтобы знать о любых проблемах как можно скорее.
Следуйте четырем основным правилам кибербезопасности
Следуя таким правилам, вы можете выработать хорошие привычки, которые затруднят проникновение компьютерных вирусов:
Будьте осторожны с общественным Wi-Fi
Общественный Wi-Fi в кафе, аэропортах и других предприятиях может быть удобным, но эти сети часто небезопасны и оставляют ваш телефон, планшет или компьютер уязвимыми для вирусов. Использование личной мобильной точки доступа или VPN (виртуальной частной сети) является более безопасным способом подключения, когда вы находитесь в пути.
Получайте программное обеспечение из первоисточника
Один из старейших трюков в книге киберпреступника - подсунуть вирусы и вредоносное ПО в программное обеспечение и файлы, которые люди хотят пиратить.
Всегда загружайте программное обеспечение из проверенных источников и получайте все свои приложения из официального магазина приложений вашего устройства.
Напомним, что миллионы смартфонов Android заражены опасным вирусом.
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