RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как действовать, если в вашем близком окружении есть токсичные люди: советы профессионала

Как действовать, если в вашем окружении есть токсичные люди (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Токсичные люди имеют черный пояс из "ядовитой" коммуникации. Любая ваша попытка разрешить ситуацию будет извращена, вывернута и растоптана. А еще хуже, когда токсичные люди есть в вашей семье.

О том, как действовать, если в вашем близком окружении есть токсичные люди, рассказала психолог Лиана Бенько в своем Instagram.

Понимайте, что с вами так нельзя

Первое и самое главное, что нужно сделать - это осознать, что с вами нельзя плохо поступать. Абсолютно некому, даже ближайшему окружению.

Вы никогда не должны доказывать свою ценность и заслуживать любви и принятия. Вы достойны всего этого априори, просто потому, что существуете.

Определите личные границы

Очень важно определить свои личные границы и никогда не давать их нарушать. Стоит знать, в каких ситуациях говорить нет, проговаривать какие вещи вы считаете недопустимыми.

Если вы молчите, когда вам неприятно и больно, то такое поведение по отношению к вам становится нормой. Люди просто не понимают, что вы страдаете от такого отношения.

Поговорите с родными

Если токсичные люди есть в вашей семье, то лучше проговаривать с ними свои обиды, объяснять близким, что вы - самодостаточный человек с собственными принципами, ценностями и мировоззрением.

Помните, что вы заслуживаете принятия и достойного отношения к себе. Другого пути решения этой проблемы просто нет.

Избегайте токсичных людей

Старайтесь свести общение с такими людьми к минимуму, даже если это ваши родители. Таким образом, вы будете только счастливее и не будете страдать от "ядовитой" коммуникации.

Раньше мы писали о том, как распознать токсичного человека в своем окружении.

Также читайте признаки токсической дружбы, о которых вам не говорят.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти