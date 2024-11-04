Как мужчинам сохранить свое здоровье? Диетолог дал четыре совета

По сравнению с женщинами мужчины обычно чаще курят, злоупотребляют алкоголем, выбирают нездоровую пищу и избегают регулярных осмотров у врача. Далеко не все хотят делать зарядку или посещать спортивный зал. Но очень важно заниматься своим здоровьем сейчас.

Как именно сохранить здоровье мужчинам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Уделите внимание питанию и активному образу жизни

Здоровое питание и регулярные физические нагрузки помогают контролировать кровяное давление, уровень сахара, холестерина и вес, снижая риск заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Относительно питания рекомендуется увеличить потребление свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых, семян, орехов, нежирных белков и молочных продуктов. Следует уменьшить употребление соли, добавленных сахаров и насыщенных жиров.

Для физической активности оптимально выполнять более 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности еженедельно, таких как быстрая ходьба. Дважды в неделю включите силовые тренировки для укрепления мышц.

Даже мелкие изменения могут иметь значительный эффект: замените лифт лестницей, выберите овощи вместо жареного картофеля, пейте воду вместо сладких напитков. Пригласите друзей или семью к физическим активностям – поиграйте в баскетбол или покатайтесь на велосипедах.

Откажитесь от вредных привычек

Если вы употребляете алкоголь, ограничьте его количество. Мужчинам рекомендуется не больше двух напитков в день, что эквивалентно 0,33 л пива, 150 мл вина или 40 мл крепкого алкоголя. Если вы курите, найдите мотивацию бросить эту привычку. Попросите поддержки у родных или обратитесь к специалисту.

Изучите историю болезней в семье

Поговорите с членами семьи, чтобы узнать о наследственных заболеваниях. Это поможет вам и вашему врачу лучше оценить риски для здоровья.

Проходите скрининги и вакцинацию

Не следует посещать врача только в случае заболевания. Регулярные медицинские исследования помогают выявить болезни на ранних стадиях. Рекомендуется ежегодный скрининг - анализы крови, УЗИ и т.д. Скрининги в зависимости от возраста и истории болезней могут включать проверку на высокое давление, диабет, уровень холестерина, психическое состояние и онкологические заболевания.

Чтобы оставаться здоровым, также важно прививаться, в частности ежегодную вакцинацию против гриппа. Сделайте регулярное профилактическое посещение врача своей привычкой – это в значительной степени покрывается государственной программой медицинских гарантий. Если у вас уже есть заболевание, своевременно лечите его и обращайтесь к другому специалисту, если требуется альтернативное мнение.