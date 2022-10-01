Как часто нужно мыть голову для шикарных волос: эксперты поставили точки над "і"

Почему не нужно мыть голову каждый день

Независимо от того, вьющиеся ли у вас, жесткие, или жирные волосы, у всех типов есть свои уникальные качества, определяющие, как за ними ухаживать.

Найти то, что лучше всего подходит для ваших волос, требует много времени и терпения. Если вы не совсем знаете, с чего начать, вы можете привыкнуть мыть голову ежедневно, но это не всегда лучший вариант.

"Ваши волосы соединены с кожей головы фолликулом, и этот фолликул связан с железами, которые производят витамины и влагу, которые передаются в волосы", - рассказал эксперт по волосам Сол Мескин.

Если вы будете мыть голову слишком часто, вы смоете все натуральные масла в волосах, которые вырабатывают железы, а это означает, что они больше не будут передавать вашим волосам какую-либо пользу, оставляя их безжизненными и сухими.

Специалист по волосам Симона Томас добавила, что очистка волос от эфирных масел — это только одна проблема, которая также приводит к перхоти и сухости и зуду кожи головы.

Как часто нужно мыть голову?



Знаменитый парикмахер Джон Хала сообщил, что вы должны мыть волосы только тогда, когда это абсолютно необходимо.

Вы сможете определить, нуждаются ли ваши волосы в мытье или нет, проведя по ним руками, и если они все еще мягкие и упругие, скорее всего, их не нужно мыть.

"Хотя общая рекомендация состоит в том, чтобы мыть волосы максимум один-два раза в неделю, я бы сказал, что их следует мыть только тогда, когда волосы явно жирные", - отметил Хала.