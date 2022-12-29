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Как часто нужно мыть голову, чтобы не выпадали волосы? Эксперты дали окончательный ответ

Фото: Мыть голову не нужно часто (freepik/com)
Автор: Людмила Жукова

Многие люди страдают чрезмерным выпадением волос, так как моют голову слишком или недостаточно часто

Эксперты Express сообщили, сколько же раз в неделю нужно мыть вашу шевелюру.

В некоторых случаях выпадение волос неизбежно, в случае аллопеции, например.

Но есть способы уменьшить выпадение волос, когда речь идет о ваших привычках по уходу за волосами.

Эксперт Ношин Чоудри, который годами боролся с алопецией и телогеновой алопецией — кожным заболеванием, вызывающим выпадение волос с головы, рассказал свои секреты.

Как часто нужно мыть голову?

Идеально - это мыть голову 2-3 раза в неделю.

"Чем гуще ваши волосы и чем меньше они жирные, тем меньше вам нужно шампуня. Некоторые люди с сухими или вьющимися волосами могут без проблем мыть голову гораздо реже", - сообщил эксперт.

Не следует мыть голову каждый день, это также может приводить к избыточному выпадению волос.

Недостаточное мытье - это тоже проблема

Очень часто люди плохо промывают голову шампунем. Так вы позволяете жирам и грязи скапливаться на коже головы и закупоривать поры, прокладывая путь к фактическому выпадению волос.

Вот почему определение идеальной частоты мытья головы является ключом к уходу за кожей головы и предотвращению выпадения волос.

"Содержание кожи головы в чистоте абсолютно необходимо, чтобы не было накопления кожного сала и загрязнений, которые могут вызвать выпадение волос", - считает Ношин Чоудри.

Читайте также, почему в раннем возрасте появляются седые волосы и можно ли их вырывать.

Также мы называли причины, почему могут путаться волосы.

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