Как часто нужно мыть голову, чтобы не выпадали волосы? Эксперты дали окончательный ответ
Многие люди страдают чрезмерным выпадением волос, так как моют голову слишком или недостаточно часто
Эксперты Express сообщили, сколько же раз в неделю нужно мыть вашу шевелюру.
В некоторых случаях выпадение волос неизбежно, в случае аллопеции, например.
Но есть способы уменьшить выпадение волос, когда речь идет о ваших привычках по уходу за волосами.
Эксперт Ношин Чоудри, который годами боролся с алопецией и телогеновой алопецией — кожным заболеванием, вызывающим выпадение волос с головы, рассказал свои секреты.
Как часто нужно мыть голову?
Идеально - это мыть голову 2-3 раза в неделю.
"Чем гуще ваши волосы и чем меньше они жирные, тем меньше вам нужно шампуня. Некоторые люди с сухими или вьющимися волосами могут без проблем мыть голову гораздо реже", - сообщил эксперт.
Не следует мыть голову каждый день, это также может приводить к избыточному выпадению волос.
Недостаточное мытье - это тоже проблема
Очень часто люди плохо промывают голову шампунем. Так вы позволяете жирам и грязи скапливаться на коже головы и закупоривать поры, прокладывая путь к фактическому выпадению волос.
Вот почему определение идеальной частоты мытья головы является ключом к уходу за кожей головы и предотвращению выпадения волос.
"Содержание кожи головы в чистоте абсолютно необходимо, чтобы не было накопления кожного сала и загрязнений, которые могут вызвать выпадение волос", - считает Ношин Чоудри.
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