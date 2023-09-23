Как бороться с болью в шее и когда это становится опасно: ответ Комаровского

Почему боль возникает

По словам эксперта, природа не могла предположить, что человек в течение дня будет много сидеть с нерушимой головой и смотреть в одну точку, например, монитор компьютера.

Это большая физическая нагрузка на мышцы шеи и спины.

Если к этому добавляются эмоциональные стрессы, лишний вес и общая малоподвижность, становится очевидным, почему сейчас боль в шее встречается с такой частотой. Однако наиболее распространенные причины боли в шее не нуждаются в серьезном оперативном или медикаментозном лечении.

Обратите внимание: если боль в шее вы чувствуете в других частях тела, у вас немеют конечности, чувствуете по телу покалывание и т. д., обратитесь к специалисту с целью установления причины этой боли.

Кроме того, боль в шее может быть даже не связана с этой частью тела. К примеру, если боль в шее возникает во время еды, может быть связана с проблемой пищеварения. Боль в шее во время физических нагрузок может говорить о проблемах с сердцем.

Как облегчить боль в шее

Врач рекомендует продолжать движение, ведь зачастую именно недостаточное количество движения становится причиной боли.

Иногда также может помочь контактное изменение температуры. Вы можете приложить к области, где чувствуете боль, грелку с холодной или горячей водой. Попробуйте оба способа, чтобы определить, какой для вас будет работать лучше.

Еще одним способом решения вопроса боли могут стать обезболивающие препараты или мази.

Другим путем борьбы с болью в шее есть массаж, хотя часто он имеет эффект плацебо. Попросите своего близкого человека сделать массаж шеи с мазью перед сном. Это может также иметь эффективность.

Осмотрите место, где вы спите. Возможно, вам нужно сменить подушку. Такую же важную роль играет рабочее место, поэтому сделайте его максимально комфортным для шеи и глаз.

Эти рекомендации могут помочь избавиться от боли. Но не забывайте, что в любом случае финальный диагноз должен ставить врач, поэтому в случае необходимости не пренебрегайте профессиональной помощью.