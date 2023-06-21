Как астероид убил динозавров и может ли такая участь постичь людей: объяснение ученых

Точно ли динозавров уничтожил астероид

Сегодня существует много животных, которые имеют чешуйчатую кожу и внешне напоминают вымершие создания. Однако самими догадками до правды не добраться.

В 1970-х годах американский геолог Уолтер Альварес занимался изучением горных пород в Италии. Чтобы определить фактический возраст пород, ученый обратился к своему отцу-физику.

В ходе нескольких исследований выяснилось, что пыль горных пород является космическим песком в виде химического вещества иридия. Тогда и возник вопрос: откуда на Земле взялось так много космического песка?

1980-е годы были важны для геологов, химиков и палеонтологов, стремившихся составить воедино гипотезу вокруг падения астероида.

Вскоре после того как Альварес и его отец опубликовали свою гипотезу, нефтяная компания обнаружила следы кратера шириной 180 километров под Юкатаном. В 1990-х годах кратер будет подтвержден как место удара, который оставил астероид.

Время удара астероида совпало с периодом вымирания динозавров. Таким образом ученые пришли к общему выводу.

Многие современные животные внешне напоминают вымерших динозавров (фото: Freepik)

Как астероид смог уничтожить всю жизнь

Во время самого удара небесное тело уничтожает все, что есть на его пути и близ него. Пыль и дым в атмосфере влияют на климат и температурные изменения, что приводит к вымиранию многих видов. Есть даже признаки резкой смены химического состава океана, что может объяснить огромную потерю морской жизни.

Вместе с тем повышается импульс извержения вулканов.

Даже если малейший обломок ударит в "уязвимое" место Земли, последствия могут быть невосполнимыми. Ученые даже предполагают, что если бы смертельный астероид упал на несколько секунд позже или в другое место, развитие событий было бы иным.

Может ли людей постигнуть судьба динозавров

Когда мы видим сообщения о небесных телах недалеко от Земли, это значит, что исследователи внимательно следят за ними. Ведь знают, к чему может привести падение.

Поскольку система мониторинга развита очень сильно, в будущем людям нечего беспокоиться об угрозе из космоса.

Несмотря на это ученые не исключают вероятности, что рано или поздно наша планета может испытать подобное влияние. И даже если люди смогут использовать технологии во избежание катастрофы, экологические последствия могут быть очень масштабными.

Любая уже ослабленная экосистема почти точно не переживет удар астероида. Поэтому единственное, что точно следует делать сейчас, это обеспечивать планету всеми ресурсами для восстановления после космического апокалипсиса.