Как в "Армагеддоне". В NASA исследовали, можно ли уничтожить астроид, угрожающий Земле

Какие результаты исследования

Космическое бюро NASA еще в ноябре 2021 отправило миссию Dart к астероиду Dimorphos. Он не представляет угрозы для Земли в ближайшем будущем. Но миссия была разработана, чтобы проверить, можно ли изменить траекторию астероида, если будет угроза столкновения с Землей.

Астероиды относительно небольшие по размеру, поэтому они не имеют заметной силы тяжести, чтобы космический корабль мог приземлиться и собрать образцы для исследования. Поэтому миссия Dart предполагала, что аппарат должен был лететь на высокой скорости и врезаться в астероид, чтобы уничтожить его.

Кадр по симуляции столкновения Dart с Dimorphos (фото: С.Д. Raducan, UNIBE)

Симуляции показывают, что, кратер на астероиде от столкновения с Дартом очень велик и вероятно, что он изменил форму астероида.

Масса космического аппарата составляла 580 кг, а астероид весом около 5 млрд кг. Для сравнения, это эквивалентно удару муравья о двух автобусах. При этом космический корабль также двигался со скоростью около 6 километров в секунду.

Результаты моделирования, основанные на наблюдениях за астероидом Dimorphos, показали, что теперь астероид вращается вокруг своего большего спутника на 33 минуты медленнее, чем раньше. Его орбита изменилась с 11 часов 55 минут до 11 часов 22 минут.

Диморфос, сфотографированный космическим кораблем Дарт (фото: NASA)

Изменение импульса к ядру Dimorphos также выше, чем можно было бы предположить по прямому удару. Однако астероид имеет довольно слабую конструкцию, он состоит из рыхлых отломков, удерживаемых силой тяжести. Из-за удара от астероида откололось много обломков. Они теперь двигаются в противоположном направлении. Это замедляет астероид. По подсчетам ученых, от астероида откололось около 20 миллионов килограммов.

Также ученые отмечают, что вероятность столкновения Земли с таким астероидом, как тот, что уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад, низка. Но есть высокие риски столкновения с небесными телами, такими, как например астероид, что распался в небе над Челябинском в 2013 году, или тот, что упал в Сибири в 1908 году.

Ученые отмечают, что смена орбиты на 30 минут, как это было с Dimorphos, мало что изменит, если астероид приблизится к Земле. Однако, если такие изменения создать, когда астероид будет вне Солнечной системы, то можно предотвратить столкновение с нашей планетой.

Добавим также, что миссия Dart обошлась в 324 миллиона долларов США.

Динозавров уничтожил астероид диаметром 10 км, который врезался в Землю 66 миллионов лет назад (фото: Shutterstock)