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Jerry Heil и alyona alyona прокомментировали "смертельный номер" в финале Евровидения 2024

алиона алиона и Jerry Heil (фото:instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Недавно режиссер Таню Муиньо, которая стала постановщицей номера аІуопа аІуопа и Jerry Heil на Евровидении 2024, назвала стартовый номер исполнительниц "пятном смерти". Теперь касательно этого вопроса высказались и сами девушки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсети представительниц Украины на конкурсе.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Instagram аІуопа аІуопа и Jerry Heil.

Подробности

Ранее стало известно, что в финале Евровидения 2024 украинки будут выступать под номером 2.

Как показывает статистика, за последние 15 лет страны, которые выходили на сцену вторыми, попадали в топ-10 лишь один раз.

Впрочем, судя по посту аІуопа аІуопа и Jerry Heil в Instagram, их это совсем не пугает, ведь украинцы знают, как идти к своей цели несмотря ни на что.

алиона алиона и Jerry Heil (фото:instagram.com/alyona.alyona.official)

"Мы под номером 2 в ФИНАЛЕ УЖЕ ЗАВТРА. Все говорят, что это "death spot" (смертельная позиция в контексте выступления, ведь по закономерности телевизионных шоу участники, которые выступают позже, имеют лучшую конвертацию голосования", - написали артистки.

"Такой номер нам выбрали продюсеры шоу. Ну что ж! Кому как не украинцам знать, как это идти к своей цели несмотря на все!", - добавили они и призвали объединяться и голосовать за номер 2.

Напомним, финал песенного конкурса проведут в субботу, 11 мая, в шведском городе Мальме.

По результатам двух полуфиналов в финал прошли Украина, Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург, Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия и Армения.

Кроме того, в финал автоматически проходят Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Швеция как страна-победительница прошлогоднего конкурса.

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