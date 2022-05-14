Під Ізюмом загинув відомий ветеран АТО і аеророзвідник Денис Антипов: він жив заради України

"Завжди дотепний, веселий, цілеспрямований і впевнений у майбутньому. Він дуже любив Україну! Жив заради України. Я запам'ятаю його таким. Скільки у нас спільних незавершених проєктів! Господи, як боляче! Як несправедливо, що такі люди гинуть! Царство небесне і вічний спокій! Вічна слава і вічна пам'ять, тобі дорогий друже! Помстимося!" - написав Ковальов.

Денис Антипов народився в Івано-Франківську і разом з батьками переїхав до Києва ще дитиною. Вступив до університету імені Т. Г. Шевченка на відділення корейської мови.

Підробляв статистом у кіно, мріяв працювати викладачем. У 2012 році він вступив на аспірантуру, а у 2013 році почалася Революція Гідності, потім війна на сході.

До військкомату він прийшов ще під час анексії Криму. Антипов закінчував навчання в університеті та був військовим перекладачем, молодшим офіцером запасу. В армію його не взяли, і Антипов вирішив піти добровольцем, навіть їздив до батальйону "Донбас". В одному з інтерв'ю він розповів, якби тоді потрапив до бійців, то опинився б в Іловайську.

Денис Антипов

У грудні 2014 року він пішов на курси аеророзвідки та отримав свідоцтво оператора БПЛА. Антипов з дитинства захоплювався авіацією, батько-військовий служив у технічній військовій частині й часто брав його на аеродром. На перші безпілотники для його батальйону гроші зібрали волонтери.

У середині 2016 року він повернувся додому лейтенантом і командиром взводу аеророзвідки свого батальйону, хоча йому пропонували залишитися в армії. Але він любив викладацьку діяльність і залишився тільки в оперативному резерві.

24 серпня 2016 року брав участь у параді з нагоди 25-ї річниці Незалежності України.

Денис Антипов

Антипов спочатку почав викладати, але, коли зрозумів, що цією працею на життя не сильно заробиш - відкрив свій бізнес. Спочатку це були іграшки та сувеніри, а під час пандемії - захисні щитки для обличчя. Його компанія Ua.gifts була в Україні відома. Під час локдауна він відкрив мастерплейс для ветеранів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Денис Антіпов відправився на фронт добровольцем у складі 95-ої окремої десантно-штурмової бригади. 9 березня його разом з хлопцями накрило артилерією. Денис отримав контузію і травми спини. Після проходження лікування в госпіталі, він знову повернувся на фронт.

Денис Антипов

"Аеророзвідка - це романтика на найвищому рівні. Бо я люблю авіацію, для мене все об'єдналося в одному. Було радісно бачити, як ми починали з простеньких літачків, і з'являються нові, розвиваються, стають більш потужними можливості. Зараз у нас є ударні безпілотники – це серйозні машини. Ми починали з тренувальних пінопластових літачків. А тепер вже є такі, з яких можна передавати "привітання". Розвідка - це очі армії. Зверху ти побачиш, що людина не побачить, йдучи в розвідку", - говорив Денис Антипов в одному з інтерв'ю.

Герой України, ветеран АТО, патріот Денис Антипов загинув під Ізюмом.