"Вибачте всі!" Чоловік зірки "Кріпосної" прокоментував бійку в Києві

Бійка і конфлікт у Подільському районі Києва потрапило на відео, яке швидко розлетілося мережею. Фединчика запідозрили у вживанні алкоголю або наркотиків, але артист зізнався, що всьому виною – нервовий зрив.

Він вибачився за свою поведінку і постав перед камерами в синцях. Фединчик зізнався, що йому дуже соромно за свій вчинок і його неадекватна поведінка пов'язана з непростим етапом у житті та нервовим зривом.

"Ніхто не винен, крім мене. Стільки будувати все і все зруйнувати. У мене проблема з контролем гніву та емоцій. Буквально три дні тому у мене з дружиною сталася розмова, що я повинен звернутися до фахівця (психіатра), але я цього не зробив. Так, у мене розхитана нервова система. Багато роботи та особисті проблеми, про які я не хочу говорити. Вибачте всі!", - сказав Фединчик.

Варто відзначити, що водій, з яким Андрій Федінчик посварився, поки заяву в поліцію подавати не став. Він роздумує на тим, щоб пробачити відомому артистові.

Андрій Фединчик вибачився за нічний інцидент у Києві