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"Вибачте, що обманювала вас": Саша Бо шокувала зізнанням після скандалу з розлученням

Автор: Людмила Жукова

Відома блогерка та інфлюенсер Саша Бо після скандалу з розлученням знову шокувала своїх підписників. Як відомо, пара вирішила розлучитися влітку 2021 року після 6 років шлюбу.

Своїми одкровеннями Олександра поділилася на сторінці в Instagram.

"Другий день прокидаюсь і не вірю, що те, що відбувається зараз - це не сон. Страшно, дивно, боляче і навіть цікаво отримувати такий удар. Таке враження, що тепер ви знаєте про мене усе і нехай не зовсім правду. Уявіть, якби усе те, що відбувається у вас в сім’ях, в думках, в житті в цілому - кожен міг прозоро бачити. Дивно, правда?" - почала свій текст блогерка.

Як відомо, вона 8 років страждає булімією і стверджує, що її чоловік "цькував" її за це. Чоловік Саші - Ігор Пустовіт своєю чергою повідомив, що вона принижувала його і навіть говорила, що у нього недостатньо великий статевий орган, що найбільше його травмувало. На цю тему він дав велике інтерв'ю і пояснив свою позицію.

"В якийсь момент я зрозуміла вчинок Ігоря. Хоч спочатку було дуже багато емоцій. Кожна сім’я має історії, за які не зручно. В кожної мами бували моменти зриву, за які потім так боліло серце і так себе звинувачувала. Історії між зятями, невістками, свекрухами, тещами - це ж класика… Там завжди знайдеться тема, щоб за щось вчепитися і роздути", - продовжила Саша.

Блогерка зазначила, що найбільше на світі вона любить своїх двох синів.

"Я Саша. І у мене моє життя. Іноді не ідеальне, але за це я його люблю. Я маю комплекси та емоційні вигорання. Маю двох синів, яких обожнюю більше за все на світі. Та в складні моменти безсилля, самотності і відчаю я забувала про те, що вони ніяк не причетні до моїх труднощів. Останні роки я проживала у пеклі, і вибачте, що обманювала вас. Я створювала ідеальну картинку щасливого шлюбу, підтримки і розуміння для того, аби мотивуватись і прагнути до неї, і я вірю, що ви мене зрозумієте. Наші шляхи з Ігорем розійшлись. Та є те, заради чого ми станемо кращими. Є те, заради чого треба пробачати. Є те, заради чого треба відкривати серце. Це наші діти", - резюмувала вона.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Нагадаємо, що Саша Пустовіт - перший україномовний блогер. У неї мільйони передплатників в Instagram. Протягом останніх років на своїй сторінці в соцмережі вона створювала для всіх картинку ідеальної сім'ї, але все виявилося зовсім не так.

Як ми раніше писали, як виглядали Саша Бо та ігор Пустовіт до того, як стали мегапопулярними.

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Саша Пустовит