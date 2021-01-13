Відомий лікар розповів, чому в Україні коронавірус пішов на спад

Відомий лікар зі Львова Тарас Жиравецький розповів, чому останнім часом статистика коронавірусу пішла на спад. На його думку, більша частина українців вже перехворіла, тому і заражень стало набагато менше.

"Просто вже дійсно велика частина українців перехворіла, тобто вже повторних заражень менше. Ми думали, що пік другої хвилі припаде на кінець січня, а таке враження, що пік другої хвилі у нас був в середині, в кінці грудня, тоді у нас було більше госпіталізацій", - розповів Жиравецький ТСН.

Також доктор вважає, що з часом хвиля COVID-19 буде тільки сповільнюватися.

"А зараз таке враження, що друга хвиля пішла на спад і якщо це так йде, то ми повинні плавно опускатися. Єдине, що ця друга хвиля як наростала довго, кілька місяців, так і кілька місяців буде плавно спадати", - повідомив лікар.

Жиравецький дав свій прогноз по закінченню пандемії. Він вважає, що все закінчиться до 2022 року.

"Я написав прогноз, що пандемія закінчиться орієнтовно в 2022 році, навесні. Як вона почалася навесні, в березні, так через два роки фактично може зникнути, якщо буде протікати кшталт "іспанки". Якщо там будуть якісь окремі варіанти, про які ми не можемо знати заздалегідь, то тоді вже будемо дивитися по ситуації. Загалом, на мій погляд, якщо пацієнта вчасно лікувати вдома, то це все виглядає досить конструктивно і нормально", - резюмував медик.

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