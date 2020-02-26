Відомий український скульптор намагався вбити друга сокирою: в його майстерні знайшли труп жінки

Скульптор Віктор Архіпов підозрюється у вбивстві (колаж РБК-Україна)

Скульптор Віктор Архіпов з Острога підозрюється у вбивстві та замаху

В Острозі затримали скульптора, який намагався вбити свого товариша у власній майстерні, й пізніше в цьому ж приміщенні поліція виявила останки жінки, яка вважалася зниклою з січня. В даний час художник Віктор Архіпов затриманий - у разі доведення провини йому загрожує довічне ув'язнення.

Було встановлено, що 52-річний скульптор - житель села Розваж - випивав в підсобці на території складських приміщень Острозької академії з односельцем, і в певний момент між ними спалахнув конфлікт. Тоді Архипов напав на 30-річного друга і завдав йому кілька ударів по голові кухонною сокирою. Потерпілому вдалося втекти. Про це передали в місцевій поліції.

Медики діагностували у чоловіка рубані рани голови, відкритий перелом потиличної та лобної кісток голови, відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Зараз постраждалий у реанімації.

Причетного до злочину зловмисника затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання. Йому повідомили про підозру у скоєнні замаху на вбивство. 25 лютого суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Крім того, при огляді місця події поліцейські виявили в каналізаційній шахті тіло жінки, що було закопане сміттям і вугіллям. Загиблою виявилася 49-річна острожанка, яка зникла близько місяця тому. На її тілі правоохоронці виявили поранення грудної клітки.

В Острозі у майстерні скульптора виявили тіло жінки (Фото: rv.npu.gov.ua)

Як розповіли правоохоронці, свою причетність до вбивства жінки підозрюваний не визнає і стверджує, що в останній раз бачив її до Нового року. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Архипов влітку 2019-го перестав працювати в Острозькій академії, в той же час в адміністрації кажуть, що не знають, чому чоловік продовжував приходити в майстерню.

Скульптор Віктор Архіпов з Острога підозрюється у вбивстві (Фото: скріншот)

За словами дочки загиблої Ольги Турчик, скульптор був добре знайомий з її мамою, і дівчина вважає, що між ними міг бути роман.

Також вона зазначила, що на Різдво мама телефонувала тітці, і Архипов тоді перебував разом із нею.

Віктор Архіпов - автор пам'ятників воїнам афганцям та першому студенту, які стали візитними картками Острозької академії.

Знайомі відгукуються про скульптора як про спокійну творчу людину.

Відео: Скульптор Віктор Архіпов з Острога підозрюється у вбивстві