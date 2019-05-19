ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відомий український футболіст скоро стане батьком: усі подробиці

STYLERЖиття    19.05.2019 - 19:29
Відомий український футболіст скоро стане батьком: усі подробиці
Руслан Малиновський (фото: instagram.com/malinovskyi_18)

Руслан Малиновський разом зі своєю дружиною вперше стануть батьками

Руслан Малиновський незабаром вперше стане батьком. 26-річний півзахисник бельгійського "Генка" і збірної України разом зі своєю дружиною Роксаною чекають дівчинку. Про це розповіла Роксана Малиновська на своїй сторінці в Instagram.

Дружина спортсмена розповіла про вагітність під час святкування свого дня народження.

Варто зазначити, що Руслан Малиновський зі своїм клубом "Генк" став чемпіоном Бельгії.

Відомий український футболіст скоро стане батьком: усі подробиці

Руслан Малиновський разом зі своєю дружиною (фото: instagram.com/malinovskyi_18)

У цьому сезоні футболіст виходив на поле у 51 матчі команди у всіх турнірах, і лише раз він потрапив в заявку і не вийшов на поле. На рахунку українського спортсмена 16 голів (+2 у складі збірної України) та 16 результативних передач у всіх турнірах.

Нагадаємо, що нумеролог передбачила долю сина Меган Маркл. За її словами, хлопчик виросте творчою натурою. Але в майбутньому він потрапить в серйозний скандал.

Це звучить цілком правдоподібно, оскільки дитина може успадкувати риси характеру свого батька, принца Гаррі, який в юності часто потрапляв у неприємні ситуації.

Раніше повідомлялося, що відомий український музикант Сергій Бабкін приховував, що втретє стане батьком. Зіркова пара зберігала мовчання майже сім місяців, ретельно приховуючи таємницю від оточуючих.

Українка покинула доньку в московській поліклініці: нові подробиці скандалу Раді рекомендують спростити отримання послуг при народженні дитини
Новини України Футболпреступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся