Відомий український футболіст скоро стане батьком: усі подробиці

Руслан Малиновський (фото: instagram.com/malinovskyi_18)

Руслан Малиновський разом зі своєю дружиною вперше стануть батьками

Руслан Малиновський незабаром вперше стане батьком. 26-річний півзахисник бельгійського "Генка" і збірної України разом зі своєю дружиною Роксаною чекають дівчинку. Про це розповіла Роксана Малиновська на своїй сторінці в Instagram.

Дружина спортсмена розповіла про вагітність під час святкування свого дня народження.

Варто зазначити, що Руслан Малиновський зі своїм клубом "Генк" став чемпіоном Бельгії.

Руслан Малиновський разом зі своєю дружиною (фото: instagram.com/malinovskyi_18)

У цьому сезоні футболіст виходив на поле у 51 матчі команди у всіх турнірах, і лише раз він потрапив в заявку і не вийшов на поле. На рахунку українського спортсмена 16 голів (+2 у складі збірної України) та 16 результативних передач у всіх турнірах.

Нагадаємо, що нумеролог передбачила долю сина Меган Маркл. За її словами, хлопчик виросте творчою натурою. Але в майбутньому він потрапить в серйозний скандал.

Це звучить цілком правдоподібно, оскільки дитина може успадкувати риси характеру свого батька, принца Гаррі, який в юності часто потрапляв у неприємні ситуації.

Раніше повідомлялося, що відомий український музикант Сергій Бабкін приховував, що втретє стане батьком. Зіркова пара зберігала мовчання майже сім місяців, ретельно приховуючи таємницю від оточуючих.