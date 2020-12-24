Відомий український артист бореться з коронавірусом: друзі просять про допомогу

Заслужений артист України Леонтій Бебешко, відомий як Левко Дурко, хворіє на коронавірус у важкій формі і йому потрібна допомога. Про це повідомляється у стрийській газеті "Фортуна+TV".

Друзі виконавця просять небайдужих українців допомогти і не залишатися осторонь.

"Допоможіть врятувати улюбленого артиста Левка Бебешко (сценічне ім'я Левко Дурко). Ускладнення після коронавірусу знову поклали його в лікарняне ліжко. Ситуація критична. Потрібна матеріальна допомога. Збір коштів організували стрийські друзі та БФ "Рідня". Ящик знаходиться в магазині "Технолюкс" (р. Стрий, вул. Ю. Липи, 6). Також кошти можна перерахувати на картку Приватбанку: 4149 4991 1552 2987 Бебешко Леонтій Володимирович", - йдеться в повідомленні.

Левко Дурко опинився на лікарняному ліжку через коронавірус (фото: last.fm)

Зазначимо, що Левко Дурко - це заслужений артист України з 2002 року. Його пісні були зосереджені на дитячій аудиторії. Він є братом відомого українського продюсера Володимира Бебешка.

Леонтій Бебешко планував створити проект по створенню дитячої музичної студії для обдарованих дітей та для дітей-сиріт, з малозабезпечених сімей. Артист є постійним членом і спонсором благодійного фонду "Дітям Стрийщини", де з його участю відбуваються різні молодіжні заходи, зустрічі з дітьми.

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