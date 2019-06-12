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Знаменитий гітарист "Ляпіса Трубецького" впав у кому


Музиканти розповіли подробиці про здоров'я рок-гітариста групи

Гітариста групи "Трубецькой" Руслана "Пана" Владико жорстоко побили в Мінську. На даний момент він перебуває в комі. На офіційній сторінці групи в Facebook з'явилося повідомлення про те, чи відбудуться всі заплановані концерти.

У повідомленні сказано, що Руслан Владико отримав черепно-мозкову травму. Його побили 6 червня в Мінську. На даний момент він знаходиться в реанімації, в комі. Музиканти просять всіх фанатів групи морально підтримати Владико і думати про нього тільки хороше.

"Ситуація дуже серйозна, і ми просимо всіх, хто знає Пана – неважливо, особисто або завдяки його творчості – думати про нього і бажати йому не просто якнайшвидшого одужання, але і повернення в стрій", - йдеться в тексті.

Гітарист Руслан Владико (facebook.com/trubetskoy)

Також вказується, що всі заявлені концерти групи відбудуться в призначені дні і час.

"Заявлені концерти групи "Трубецькой" залишаються в силі завдяки колегам-гітаристам, що підміняють нашого Руслана. Дякую всім небайдужим!" – зазначили музиканти.

Скріншот поста (facebook.com/trubetskoy)

"Ляпіс Трубецькой" – радянська і білоруська панк-рок-група, яка була створена в 1989 році. В основному складі були: Сергій Міхалок, Руслан Владико, Павло Булатніков, Іван Галушко, Денис Стурченко, Влад Сенкевич, Денис Шуров. Група успішно гастролювала протягом 24 років і записала багато альбомів.

У складі "Ляпис Трубецькой" музиканти дали останній концерт в Києві в серпні 2014 року. А 1 вересня група розпалася на два нових проекти – "Трубецькой", в який пішов Павло Булатніков, гітарист Руслан Владико і барабанщик Олександр Сторожук. Сергій Міхалок разом з барабанщиком Денисом Шуровим і бас-гітаристом Денисом Стурченко створили новий проект під назвою "Брутто". Проте в 2019 році Сергій Міхалок запланував великий тур по Україні з програмою "Ляпіс 98".

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