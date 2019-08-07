Відомий путінофіл і українофоб втік з Росії

Артемій Лебедєв вирішив покинути Росію і виїхати в Європу. За словами блогера, не виключено, що він більше не повернеться в Російську Федерацію. Він записав відеозвернення до росіян, у якому розповів, що змусило його це зробити. За його словами, саме політична ситуація в країні змусила його покинути батьківщину.

"Зі зрозумілих міркувань таке відео не можна було б записати в Росії", - підписав блогер відео на каналі YouTube.

"Мені довелося виїхати з Москви. Ця ситуація викликає глибоке занепокоєння. Мені дуже шкода, але те, що відбувається зараз, це неможливо пережити. Не виключено, що я більше сюди не повернуся", - сказав в ролику Лебедєв.

Відео: Артемій Лебедєв про свій від'їзд з РФ (YouTube/Артемій Лебедєв)

"У мене тремтить голос, я прошу вас зрозуміти і пробачити мене", - сказав блогер.

Лебедєв підкреслив, що йому боляче спостерігати за тим, як "правляча кліка краде наше майбутнє" і позбавляє всього самого дорогого, цінного, що у нас є".

Зазначимо, що Артемій Лебедєв відомий своїми постами в ЖЖ, там він підтримував політику президента РФ і прославився своєю нелюбовю до всього українського.

Нагадаємо, що число затриманих на неузгодженою акції в Москві, яка пройшла напередодні, перевищила 1 тис. чоловік.

Як ми раніше писали, в інтернеті опублікували дані російських кадрових військових на Донбасі на окупованих територіях, які воюють проти України. У списку 56 так званих "іхтамнетів", які повинні зацікавити Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.