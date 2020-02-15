ru
ua

Відомий співак покінчив із собою через звинувачення в педофілії: усі деталі

Новини » Персони   

Деніел Лі Мартін був звинувачений в сексуальному насильстві над дітьми незадовго до самогубства

Тіло 54-річного кантрі-співака Деніела Лі Мартіна було знайдено мертвим у його будинку у Флориді. За даними поліції, основною версією смерті артиста є самогубство. Поліцейські пов'язують його смерть з недавнім обвинуваченням музиканта в сексуальному насильстві щодо дітей.

Перед самогубством були опубліковані звинувачення в сексуальній експлуатації неповнолітнього й у сексуальному насильстві при обтяжуючих обставинах на адресу музиканта. Більш того, також поліція розслідує заяви за звинуваченням у підштовхуванні неповнолітнього до скоєння зґвалтування дитини.

Представник офісу шерифа округу Паско повідомив виданню People: "Мартін не реагував на спроби встановити контакт з ним. Для надання допомоги була викликана група PSO SWAT, оскільки Мартін раніше погрожував завдати шкоди собі та іншим".

Деніел Лі Мартін постав перед судом за звинуваченням у сексуальному насильстві над дітьми (фото: офіс шерифа округу Паско)

Мартін був заарештований 27 січня за звинуваченням у сексуальному насильстві, після того, як він нібито був спокушений молодою дівчиною у своєму будинку 1 листопада 2019 року. TMZ стверджує, що жертва розповіла, як було насправді: він "пестив себе і ділився порнографічними зображеннями".

Нагадаємо, що раніше знаменитий співак помер прямо на сцені.

Маруся Звіробій жорстко обізвала Зеленського Соколова різко звернулась до Зеленського та нагадала про долю Януковича (відео)
Читати всі новини