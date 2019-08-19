Відомий курорт перетворюється на Чорнобиль: в мережі показали моторошні фото

Санаторій став нагадувати місто-привид
У відомому курортному місті Трускавець під Львовом помітили масу занедбаних будівель, в яких раніше розташовувалися санаторії. Покинуті та руйнуються будівлі, які потроху "захоплює" природа, нагадують місто-привид Чорнобиль після катастрофи в 1986 році. Офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") опублікував на своїй сторінці в Facebook серію відповідних фото
До речі, нещодавно у Трускавці новообрані нарепы 9 скликання від партії "Слуга народу" в п'ятизірковому готелі проходили спеціальний тренінг, а президент Володимир Зеленський приїжджав туди і приймав "іспити".
Як пише Штефан, зараз мальовничі місця у Трускавці нагадують Чорнобиль.
В мережі показали фото занедбаних будівель в Трускавеці, які нагадують Чорнобиль (Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)
"Коли в цьому санаторії відпочивали сотні людей, а зараз ...", - йдеться у публікації.
Трускавець через занедбані санаторії нагадує місто-привид, наче Чорнобиль (Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)
Користувачі мережі зазначають, що держава недостатньо уваги приділяє питанню туристичного бізнесу, хоча в цій сфері в Україні величезна маса чудових курортних зон і об'єктів, здатних приваблювати туристів зі всього світу.
Як повідомлялося, раніше голова Мінінфраструктури України Володимир Омелян підрахував приблизну вартість навчання новообраних народних депутатів від "Слуги народу" в Трускавці і назвав суму від 10 до 20 мільйонів.
Нагадаємо, що в містах-привидів Прип'ять і Чорнобиль досі можна виявити надзвичайно радіоактивні і смертельно небезпечні предмети.