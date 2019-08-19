Відомий курорт перетворюється на Чорнобиль: в мережі показали моторошні фото

У відомому курортному місті Трускавець під Львовом помітили масу занедбаних будівель, в яких раніше розташовувалися санаторії. Покинуті та руйнуються будівлі, які потроху "захоплює" природа, нагадують місто-привид Чорнобиль після катастрофи в 1986 році. Офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") опублікував на своїй сторінці в Facebook серію відповідних фото

До речі, нещодавно у Трускавці новообрані нарепы 9 скликання від партії "Слуга народу" в п'ятизірковому готелі проходили спеціальний тренінг, а президент Володимир Зеленський приїжджав туди і приймав "іспити".

Як пише Штефан, зараз мальовничі місця у Трускавці нагадують Чорнобиль.

В мережі показали фото занедбаних будівель в Трускавеці, які нагадують Чорнобиль (Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

"Коли в цьому санаторії відпочивали сотні людей, а зараз ...", - йдеться у публікації.

Трускавець через занедбані санаторії нагадує місто-привид, наче Чорнобиль (Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Користувачі мережі зазначають, що держава недостатньо уваги приділяє питанню туристичного бізнесу, хоча в цій сфері в Україні величезна маса чудових курортних зон і об'єктів, здатних приваблювати туристів зі всього світу.

Багато вже закрито санаторіїв. І ще не один закриється, якщо в країні і надалі плюватимуть на туристичний бізнес. Зараз в Кристалі, поруч Алмаз. Це просто жах. Як тільки країни СНД перестануть забезпечувати своїх громадян профспілкових путівками, ці санаторії закриють. Українці за такі гроші поїду за кордон.

Там і за життя умови були наближені до бойових... трудящий заливав очі (щоб не вникати в рівень сервісу) і шукав когось, щоб не "згоріла путівка"...

Як повідомлялося, раніше голова Мінінфраструктури України Володимир Омелян підрахував приблизну вартість навчання новообраних народних депутатів від "Слуги народу" в Трускавці і назвав суму від 10 до 20 мільйонів.

Нагадаємо, що в містах-привидів Прип'ять і Чорнобиль досі можна виявити надзвичайно радіоактивні і смертельно небезпечні предмети.