Відомий український комік розповів про важке захворювання його дружини (відео)

Відомий український комік і телеведучий Дядя Жора (справжнє ім'я Вадим Мічковський) вперше розповів про важке захворювання його дружини Наталії. Як розповів шоумен, хвороба була виявлена під час сімейного відпочинку за кордоном, коли його дружина несподівано втратила свідомість. Медики поставили Наталії діагноз – вроджена вада серця, яка не відразу проявилася. Сама ж Наталя дізналася про проблеми зі здоров'ям ще після перших пологів, але не надала цьому значення.

"Коли дізнався про такий діагноз – злякався за дружину. В першу чергу, вона злякалася, я пам'ятаю цю істерику. Спочатку цей дзвінок, після того як вона вийшла від лікаря, і ми ще довго говорили та заспокоювалися. Але у неї була чітка позиція, що треба робити операцію", - згадав артист.

В інтерв'ю "ЖВЛ" він згадав, що складність такого операційного втручання полягала в тому, що його роблять тільки в дитинстві. А Наталі на той момент було вже 34 роки. Гуморист визнає, що вони разом з дружиною "запустили" хворобу, яка могла б призвести до непоправних наслідків. Незабаром артистові вдалося знайти лікарів, які погодилися провести операцію і врятували дружину.

Дядя Жора розповів про важке захворювання його дружини

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