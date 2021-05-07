Відомий доктор розповів про ситуацію з COVID-19 в Києві: у нас спокій і тиша

У київських лікарнях ситуація з коронавірусом стабілізується і хворих стає все менше.

Про це написав на своїй Facebook-сторінці медик Євген Дубровський.

Нагадаємо, що лікар працює в Київській клінічній лікарні №4.

"У нас спокій і тиша. Лікарня розвантажується з блискавичною швидкістю. Хворих все менше. Радість від полегшення дуже доречна, коли на вулиці розквітає зеленню природа і ласкаво гріє справжнє весняне сонечко", - написав лікар.

Але медик стурбований ситуацією в Індії. Як відомо, там щодня фіксують сотні тисяч нових захворювань коронавірусом.

"Однак радість затьмарюється невеселими новинами з Далекого Сходу. Індія просто палає у вогні. Сотні тисяч хворих щодня ... За фактом, бачимо справжній колапс всієї медичної системи в країні. Нестача ліжок, кисню, медикаментів і головне - лікарів, обернулося трагедією. Понад 4 тис. померлих щодня. Страшна картина", - написав доктор.

Дубровський зазначив, що досі невідомо, чому Індія переживає такий колапс.

"Важко відповісти на питання, що сталося в Індії і чому таке різке погіршення ситуації. Не маючи на руках всіх необхідних даних і підтверджених фактів не варто робити гучні висновки. Зараз тільки яскраво демонструється на весь світ страшна картина може статися, коли в державі рівень і обсяг медичної допомоги абсолютно не відповідають епідеміологічним викликам", - резюмував медик.