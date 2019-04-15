Відомий британський актор потрапив у ДТП

Популярний британський актор Бенедикт Камбербетч став учасником ДТП на острові Уайт у протоці Ла-Манш. Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на очевидців події.

Бенедикт Камбербетч рухався по дорозі на своєму автомобілі Lamborghini і раптом прямо перед ним на дорогу виїхав на велосипеді 63-річний місцевий житель, рибак Майкл Лоуренс. Уникнути зіткнення не вдалося, і велосипедист отримав серйозну травму руки.

"Йому майже розірвало руку. Всюди була кров", - розповів друг потерпілого, який став свідком події.

Лоуренс у гніві хотів спочатку накинутися на власника автомобіля, коли той вийшов з машини, щоб запропонувати свою допомогу. Спочатку він не впізнав у ньому актора, який зіграв Шерлока Холмса, але потім Камбербетч зняв кепку, яка частково приховувала його обличчя.

Майкл Лоуренс зізнався, що ледь не отримав додатково до травми руки і серцевий напад, коли побачив, хто його збив на дорозі. Битися він передумав, а Камбербетч дав йому пляшку води і чисту футболку. Потім він запропонував відвезти його в лікарню.

Бенедикт Камбербетч (instagram.com/benedictcumberbatc)

Вони обмінялися номерами телефоном і домовилися вирішити проблему мирним шляхом, без залучення поліції. Актор, однак повідомив про подію, але сказав, що потерпілий не хоче висувати звинувачення. На даний момент ситуацією займаються співробітники страхової компанії. Лоуренс захотів в якості компенсації 20 тисяч фунтів стерлінгів (близько 26 тисяч доларів).

Бенедикт Камбербетч вже майже чотири роки проживає на острові Уайт. Туди він переїхав разом з дружиною, актрисою Софі Хантер. На даний момент пара чекає на народження третьої дитини.

Бенедикт Камбербетч і Софі Тернер (instagram.com/benedictcumberbatc)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Камбербетч прикрасив обкладинку українського підручника з літератури.

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